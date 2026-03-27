Το Κακουργιοδικείο Αμμοχώστου καταδίκασε σήμερα σε ποινή φυλάκισης επτά ετών 49χρονο από την επαρχία Αμμοχώστου, αφού τον βρήκε ένοχο στις κατηγορίες της παράνομης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση στην οικία του 49χρονου είχαν εντοπιστεί, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στις 19/10/2025 από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) στην επαρχία Αμμοχώστου, ποσότητα κάνναβης μικτού βάρους 860 γραμμαρίων, καθώς και ποσότητα κοκαΐνης μικτού βάρους 270 γραμμαρίων.