Ως σημαντική επιτυχία για το Τμήμα Τελωνείων και την Κυπριακή Δημοκρατία γενικότερα χαρακτηρίζεται η επίτευξη συμφωνίας αργά το βράδυ της 26ης Μαρτίου μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη μεταρρύθμιση του τελωνειακού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή, το Τμήμα Τελωνείων αναφέρει ότι "υπό τη δική μας Προεδρία και συντονισμό των συζητήσεων στα πλαίσια των εργασιών της Ομάδας Εργασίας Τελωνειακής Ένωσης του Συμβουλίου επιτεύχθηκε η συναίνεση και επιτυχής κατάληξη ενός μακρόχρονου και επίπονου διαλόγου επί της αρχικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Μάϊο του 2023 για την ανάγκη ουσιαστικής μεταρρύθμισης του Ευρωπαϊκού Τελωνειακού Πλαισίου".

Όπως αναφέρεται, η συμφωνία προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ενός ενιαίου και υπερσύγχρονου κόμβου τελωνειακών δεδομένων της ΕΕ, ο οποίος θα λειτουργεί ως κεντρική πλατφόρμα για την αλληλεπίδραση εισαγωγέων και εξαγωγέων με τις τελωνειακές αρχές, ενισχύοντας την ακεραιότητα των δεδομένων, την ιχνηλασιμότητα και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

Παράλληλα, εισάγονται βελτιωμένες τελωνειακές απλουστεύσεις για αξιόπιστους εμπόρους, με στόχο την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους, ενώ θεσπίζεται νέο τέλος χειρισμού σε επίπεδο ΕΕ για αντικείμενα που περιέχονται σε μικρά δέματα τα οποία εισέρχονται στην Ένωση. Επιπλέον, προβλέπεται η σύσταση ενός νέου αποκεντρωμένου οργανισμού, της Τελωνειακής Αρχής της ΕΕ, η οποία θα επιβλέπει τη λειτουργία του κόμβου δεδομένων και θα υποστηρίζει το έργο διαχείρισης κινδύνων των εθνικών τελωνειακών αρχών.

Το Τμήμα Τελωνείων αναφέρει ότι η μεταρρύθμιση θεσπίζει νέα καινοτόμα μέσα για τη διευκόλυνση του παγκόσμιου εμπορίου, την αποτελεσματικότερη είσπραξη τελωνειακών δασμών και την ενίσχυση των ελέγχων σε μη συμμορφούμενα, επικίνδυνα ή μη ασφαλή εμπορεύματα. Συνολικά, αναφέρεται, το νέο σύστημα θα επιτρέψει πιο ισχυρούς ελέγχους χωρίς υπερβολικό φόρτο για τις αρχές και τους εμπόρους.



Πηγή: ΚΥΠΕ