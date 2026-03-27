Ο διακεκριμένος Κύπριος ζωγράφος και συγγραφέας, Ανδρέας Καραγιάν, ο οποίος απεβίωσε την Πέμπτη σε ηλικία 83 ετών, ήταν ένας πρωτοποριακός καλλιτέχνης που έσπασε ταμπού, αναφέρει στο ΚΥΠΕ η εικαστικός Αθηνά Αντωνιάδου, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου (ΕΚΑΤΕ).

Η κ. Αντωνιάδου σημειώνει ότι γνώρισε τον Ανδρέα Καραγιάν όταν επέστρεψε στην Κύπρο από τις σπουδές της στο εξωτερικό, προσθέτοντας ότι ο Καραγιάν την αγκάλιασε.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι ο Καραγιάν ήταν «πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος» και είχε «αριστοκρατική αύρα».

Αναφερόμενη στο εικαστικό έργο του εκλιπόντος, η Πρόεδρος του ΕΚΑΤΕ αναφέρει πως το γεγονός ότι ο Ανδρέας Καραγιάν είχε ζήσει για πολλά χρόνια στο Βερολίνο αποτυπώθηκε στο έργο του, το οποίο χαρακτηρίζεται από την αποθέωση της ομοερωτικής επιθυμίας και τη λατρεία για το ανδρικό σώμα και αποπνέει σεξουαλικότητα, η οποία ήταν «πιο αθώα» και «πιο γνήσια» σε σύγκριση με τη σημερινή εποχή, όπως λέει.

Η κυρία Αντωνιάδου σημειώνει επίσης την πρώτη ενότητα του έργου του Ανδρέα Καραγιάν, τους «Ναύτες», οι οποίοι, όπως λέει, μοιάζουν με τη δουλειά του Γιάννη Τσαρούχη, καθώς και την ενότητα των τηλεφωνικών θαλάμων, επισημαίνοντας ότι οι απεικονίσεις του χαρακτηρίζονται από «φωτογραφικό ρεαλισμό».

Επίσης, η Αθηνά Αντωνιάδου δηλώνει στο ΚΥΠΕ ότι ο εκλιπών ήταν «πρωτοποριακός για την εποχή του» και «σοκαριστικός για την Κύπρο», όπου η ομοφυλοφιλία εθεωρείτο ασθένεια και είχε ποινικοποιηθεί βάσει του αποικιοκρατικού νόμου που ίσχυε τότε. Προσθέτει ότι ο Ανδρέας Καραγιάν «έσπασε ταμπού» και ήταν ένας «πολύ απελευθερωμένος» άνθρωπος που θεωρούσε τη σεξουαλικότητα «πάρα πολύ σημαντική».

Υπενθυμίζει επίσης τη φωτογραφική έκθεση του εκλιπόντος στο οίκημα του ΕΚΑΤΕ το 2023, στην οποία ο Καραγιάν είχε παρουσιάσει την πτώση του τείχους του Βερολίνου και την επανένωση της Γερμανίας μέσα από τον φωτογραφικό του φακό.

Ο Ανδρέας Καραγιάν γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1943. Μετά την αποφοίτησή του από το Παγκύπριο Γυμνάσιο, ενεγράφη στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών απ’ όπου πήρε και το δίπλωμα της ιατρικής. Στη συνέχεια, σπούδασε ζωγραφική στο Λονδίνο, στο Camberwell και στο Central School of Art, καθώς και χαρακτική στη Στουτγάρδη.

Σημαντικοί σταθμοί στην καλλιτεχνική πορεία του ήταν η εκπροσώπηση της Κύπρου στην Μπιενάλε της Βενετίας το 2001 και στην Μπιενάλε του Καΐρου το 2006. Το έργο του έχει παρουσιαστεί σε εκθέσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.



Πηγή: ΚΥΠΕ