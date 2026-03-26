Εντοπίστηκε και συνελήφθη από μέλη της Αστυνομίας, άντρας ηλικίας 24 ετών, ο οποίος καταζητείτο σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και παραμονής υπηκόων τρίτης χώρας στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Ο 24χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη γύρω στις 3.15 το απόγευμα στις 26/03/2026, από μέλη της Αστυνομίας στη Λεμεσό, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, που είχε εκδοθεί για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και παραμονής υπηκόων τρίτης χώρας στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και λαθρεμπορίου μεταναστών.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, τα αδικήματα διαπράχθηκαν τον Σεπτέμβριο, 2025, στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού. Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Μόρφου.