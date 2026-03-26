Δόθηκε στην κυκλοφορία η αριστερή λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου Λάρνακας-Αμμοχώστου, που είχε κλείσει προσωρινά σε σημείο παρά το Αβδελλερό, στην κατεύθυνση προς Αγία Νάπα/ Παραλίμνι, λόγω ακινητοποίησης φορτηγού οχήματος.

Το φορτηγό όχημα ακινητοποιήθηκε στην αριστερή λωρίδα και στην λωρίδα ασφαλείας του δρόμου, μετά από βλάβη στα ελαστικά και δύο τροχούς του. Η βλάβη επιδιορθώθηκε από τεχνικό που κλήθηκε και μετέβη στο σημείο.

Στο σημείο είχαν μεταβεί και μέλη της Αστυνομίας για παροχή βοήθειας και ρύθμιση της κυκλοφορίας, που γύρω στις 7.00 το βράδυ, συνεχίζει πλέον κανονικά.



