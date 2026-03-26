Τάση επαναφοράς παρουσιάζουν τις τελευταίες ημέρες οι κρατήσεις στον τουρισμό, μετά την επιβράδυνση που προκάλεσαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις, δήλωσε την Πέμπτη ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής, μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου Συνδέσμου Διευθυνών Ξενοδοχείων (ΠΑΣΥΔΙΞΕ), στο Μέγαρο του ΚΕΒΕ.

Στην ομιλία του, ο κ. Κουμής ανέφερε ότι η φετινή τουριστική χρονιά δεν είναι εύκολη, σημειώνοντας ωστόσο ότι, έπειτα από περίπου 20 ημέρες πίεσης, οι ρυθμοί των κρατήσεων άρχισαν ξανά να ανεβαίνουν. Όπως είπε, από την πρώτη ημέρα των γεωπολιτικών εντάσεων η Κυβέρνηση κινήθηκε άμεσα για να προστατεύσει τόσο την ασφάλεια όσο και την εικόνα της Κύπρου ως ασφαλούς προορισμού.

Πρόσθεσε ότι η Κύπρος βρίσκεται «χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τον πόλεμο» και υπογράμμισε πως είναι πολύ σημαντικό να προβάλλεται με πράξεις ενημέρωσης και σωστή επικοινωνία ότι η χώρα είναι ασφαλής και παραμένει ασφαλής τουριστικός προορισμός.

Αναφέρθηκε ακόμη στην τουριστική έκθεση ITB του Βερολίνου, λέγοντας ότι η παρουσία της Κύπρου εκεί ήταν κρίσιμη για να μεταφερθεί προς τους στρατηγικούς εταίρους το μήνυμα ότι η χώρα παραμένει ασφαλής προορισμός και ότι η τουριστική δραστηριότητα συνεχίζεται κανονικά.

Σύμφωνα με τον κ. Κουμή, στις επαφές που έγιναν καταγράφηκε έντονη ανησυχία, αλλά και εμπιστοσύνη προς την Κύπρο, ενώ πριν ακόμη αναχωρήσει η κυπριακή αποστολή από το Βερολίνο είχαν ήδη ληφθεί αποφάσεις για επαναφορά όλων των πτητικών προγραμμάτων.

Ο Υφυπουργός είπε ακόμη ότι η Κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας τη σημασία του τουρισμού, προχώρησε σε μέτρα που αφορούν στην απασχόληση στον ξενοδοχειακό τομέα και στην αεροπορική συνδεσιμότητα, ενώ το Υφυπουργείο έχει ήδη εντείνει και τις δράσεις προβολής και διαφήμισης σε συνεργασία με στρατηγικούς εταίρους. Κατέληξε εκφράζοντας αισιοδοξία ότι, παρά τις δυσκολίες, η περίοδος αυτή μπορεί να ξεπεραστεί με καλά αποτελέσματα.

Ο νέος Πρόεδρος του ΠΑΣΥΔΙΞΕ, Νικόλας Αρίστου, έθεσε ως βασικές προτεραιότητες την αναβάθμιση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής φιλοξενίας, την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, την ενίσχυση της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και την προώθηση της βιωσιμότητας και της καινοτομίας, τονίζοντας ότι ο κλάδος βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι αλλά διαθέτει ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα και επαγγελματισμό.

Ο τέως Πρόεδρος του Συνδέσμου, Μάριος Έλληνας, αναφέρθηκε στις σοβαρές επιπτώσεις της γεωπολιτικής αστάθειας στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, κάλεσε τις μονάδες να λειτουργήσουν κανονικά ώστε να σταλεί μήνυμα σταθερότητας προς το εξωτερικό και τόνισε την ανάγκη διατήρησης της ποιότητας των υπηρεσιών, στήριξης των εργαζομένων και προσεκτικής διαχείρισης του αυξημένου κόστους.

Σημείωσε, επίσης, ότι ήδη παρατηρείται βελτίωση στο αρνητικό ισοζύγιο μεταξύ ακυρώσεων και νέων κρατήσεων.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, είπε ότι, παρά τις επιδόσεις-ρεκόρ του 2025, τα νέα γεωπολιτικά δεδομένα απαιτούν συλλογική, στρατηγική και μεθοδική δράση, με έμφαση στη στήριξη του τουριστικού επιχειρείν, στην ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας, στην αντιμετώπιση της εποχικότητας και στην επένδυση σε εμπειρίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Όπως ανέφερε, ο ρόλος των διευθυντών ξενοδοχείων είναι καθοριστικός, καθώς βρίσκονται στην πρώτη γραμμή επαφής με τον επισκέπτη και αποτελούν τον καθρέφτη της κυπριακής φιλοξενίας.

Στο τέλος της συνέλευσης, ο κ. Κουμής επέδωσε τιμητική πλακέτα στον τέως Πρόεδρο του ΠΑΣΥΔΙΞΕ Μάριο Έλληνα, για τη συνεισφορά του στον Σύνδεσμο αλλά και ευρύτερα στην τουριστική βιομηχανία.



Πηγή: ΚΥΠΕ