Τα Ε/κ και Τ/κ πολιτικά κόμματα κάλεσαν την Πέμπτη όλους να ενισχύσουν τους υφιστάμενους κοινούς μηχανισμούς «για την προστασία της φύσης και όλων των ζωντανών όντων», τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη για πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή των κανονισμών της ΕΕ σε ολόκληρο το νησί, ως απάντηση στην συνεχιζόμενη επιδημία αφθώδους πυρετού.

Σε κοινό ανακοινωθέν, οι ηγέτες και οι εκπρόσωποι των Ε/κ και Τ/κ πολιτικών κομμάτων που συμμετέχουν στον δικοινοτικό διάλογο υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Σλοβακικής Δημοκρατίας στη Λευκωσία, κάνουν αναφορά στην τρέχουσα περίοδο «κατά την οποία οι καταστροφικές συνέπειες του πολέμου γίνονται για άλλη μια φορά αντιληπτές με μεγάλη ανησυχία». «Οι κλιμακούμενες εντάσεις κατά μήκος του άξονα Ισραήλ-ΗΠΑ-Ιράν μας υπενθυμίζουν για άλλη μια φορά, με οδυνηρό τρόπο, ότι «η γεωγραφία είναι πεπρωμένο»», δήλωσαν, μετά την τακτική τους συνάντηση στο ξενοδοχείο Ledra Palace.

Την Πέμπτη, οι εκπρόσωποι συζήτησαν το θέμα που παρουσίασε το πολιτικό κόμμα που διοργανώνει τη συνάντηση, το Κόμμα Νέας Κύπρου (YKP), με τίτλο: «Η γεωγραφία είναι πεπρωμένο - ας ενωθούμε λοιπόν σε συνεργασία για την ασφάλεια και την αλληλεγγύη ενάντια στις καταστροφές».

Στην Κύπρο, αναφέρουν στο Κοινό Ανακοινωθέν, «η συνεχιζόμενη παρουσία Βρετανικών Κυρίαρχων Βάσεων - κληρονομιά ενός αποικιακού παρελθόντος - δημιουργεί μια κατάσταση στην οποία όλες οι κοινότητες στο νησί θα μπορούσαν να εκτεθούν σε κινδύνους ασφαλείας που προκύπτουν από συγκρούσεις στις οποίες δεν συμμετέχουν».

«Απευθύνουμε μια σαφή και επείγουσα έκκληση κατά των συνεχιζόμενων πολέμων: Ειρήνη τώρα», δήλωσαν.

Σημειώνοντας ότι «ζούμε σε αυτό το νησί μαζί», τα κόμματα αναφέρουν ότι «η γεωγραφία μας υπενθυμίζει μια απλή αλήθεια: οι καταστροφές δεν αναγνωρίζουν γραμμές κατάπαυσης του πυρός. οι πυρκαγιές, οι ασθένειες και οι πόλεμοι δεν ζητούν διαβατήρια». «Για αυτόν τον λόγο, καλούμε όλα τα μέρη να ενισχύσουν τη συνεργασία τους. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η Κύπρος είναι ένα ενιαίο οικοσύστημα», προσθέτουν.

Τονίζουν επίσης «την ανάγκη για πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ολόκληρο το νησί, σε απάντηση στην συνεχιζόμενη επιδημία αφθώδους πυρετού», σημειώνοντας ότι αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσω των Δικοινοτικών Τεχνικών Επιτροπών. «Η ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας θα είναι κρίσιμη για την ενίσχυση της ετοιμότητας και της αντιμετώπισης παρόμοιων προκλήσεων στο μέλλον», ανέφεραν, προσθέτοντας ότι «προσβλέπουν στη συνεργασία με την αρμόδια Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή το συντομότερο δυνατό».

Οι εκπρόσωποι των κομμάτων σημειώνουν επίσης ότι, πλησιάζοντας τους καλοκαιρινούς μήνες - με αυξανόμενους κινδύνους πυρκαγιών, ξηρασίας και λειψυδρίας – είναι υπενθύμιση «για άλλη μια φορά» της ίδιας πραγματικότητας, ότι η ασφάλεια και η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών είναι δυνατή «μόνο μέσω της κοινής λογικής και της συνεργασίας». «Καλούμε όλα τα μέρη να ενισχύσουν τους υπάρχοντες κοινούς μηχανισμούς για την προστασία της φύσης και όλων των ζωντανών όντων», αναφέρουν.

Σημειώνεται ότι η επόμενη συνάντηση των ηγετών και εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων θα πραγματοποιηθεί στις 28 Απριλίου 2026 με το ΑΚΕΛ ως διοργανωτή.



Πηγή: ΚΥΠΕ