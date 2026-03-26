Αναστάτωση προκλήθηκε στο Αυγόρου όταν έξι άγνωστα άτομα πλησίασαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε στις 22 Μαρτίου, όταν μέλη της Εθνικής Φρουράς ενημέρωσαν τις Αρχές για την παρουσία άγνωστων ατόμων κοντά στις εγκαταστάσεις.

Οι Αρχές επισημαίνουν ότι διερευνάται το αδίκημα της παράνομης εισόδου σε στρατιωτική περιοχή και προς το παρόν, δεν προκύπτει κατηγορία κατασκοπείας.

Τα έξι άτομα οδηγήθηκαν στο Δικαστήριο, όπου εκδόθηκε διάταγμα κράτησής τους για οκτώ ημέρες. Οι δύο βρίσκονται παράνομα στην Κύπρο.

