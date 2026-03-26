Σε πέντε κλήσεις που αφορούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα σε παγκύπρια βάση ανταποκρίθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία το 24ωρο από τις 06:00 της 25ης Μαρτίου μέχρι τις 06:00 της 26ης Μαρτίου 2026, ενώ στη Λεμεσό χρειάστηκε να προχωρήσει σε αντλήσεις νερού από υπόγεια υποστατικών και σε απεγκλωβισμό από όχημα σε πλημμυρισμένο δρόμο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στις 14:15 λήφθηκε κλήση για πλημμυρισμένους δρόμους και συσσώρευση νερού σε υποστατικά στην περιοχή Ύψωνα προς Άγιο Συλά, στην επαρχία Λεμεσού, λόγω έντονης βροχόπτωσης και υπερχείλισης μικρού παραπόταμου.

Στην περιοχή επιχείρησαν τρία συνεργεία αντιμετώπισης πλημμυρών των Πυροσβεστικών Σταθμών Λεμεσού, τα οποία προχώρησαν σε αντλήσεις νερού από υπόγεια υποστατικών και σε απεγκλωβισμό από όχημα σε πλημμυρισμένο δρόμο.

Προστίθεται ότι η συσσώρευση νερού στο οδόστρωμα, σε διάφορα σημεία της περιοχής, αντιμετωπίστηκε με άνοιγμα οχετών όμβριων υδάτων από συνεργεία επιφυλακής του Δήμου Πολεμιδιών.

Όπως αναφέρεται, στο ίδιο 24ωρο η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε συνολικά σε 26 κλήσεις για βοήθεια, εκ των οποίων 13 αφορούσαν πυρκαγιές, 11 ειδικές εξυπηρετήσεις και δύο ψευδείς κλήσεις.

