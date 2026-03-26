Έκτακτη συνεδρία του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαθιάτη πραγματοποιήθηκε την Τρίτη το βράδυ, στην παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστα Φυτιρή, με αντικείμενο την απόφαση για ανέγερση των νέων Κεντρικών Φυλακών στην περιοχή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, «κατά τη συνεδρία, ο Υπουργός ανέπτυξε το σκεπτικό της Κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη δημιουργίας ενός σύγχρονου σωφρονιστικού συγκροτήματος εκτός αστικού ιστού, που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ασφάλειας, λειτουργικότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

«Παράλληλα, εξήγησε ότι το έργο αναμένεται να λειτουργήσει και ως μοχλός ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή, καθώς θα συνοδευτεί από αναβάθμιση υποδομών, όπως το οδικό δίκτυο, ενώ θα δημιουργηθούν νέες οικονομικές δραστηριότητες και ευκαιρίες απασχόλησης για τους κατοίκους. Η λειτουργία του συγκροτήματος θα συνεπάγεται αυξημένη κινητικότητα στην περιοχή, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει την τοπική επιχειρηματικότητα και τις υπηρεσίες», προστίθεται.

Σημειώνεται ότι «ακολούθησε ουσιαστική συζήτηση, κατά την οποία τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα και να καταγράψουν τις πρώτες τους απόψεις».

«Συμφωνήθηκε όπως το επόμενο διάστημα παρουσιαστεί αναλυτικά το master plan του έργου στην κοινότητα, ώστε να δοθεί πλήρης εικόνα και να υπάρξει δυνατότητα διατύπωσης θέσεων και εισηγήσεων», υπογραμμίζεται.

«Ο Υπουργός επανέλαβε ότι η Πολιτεία προχωρά με διαφάνεια, διάλογο και σεβασμό προς τις τοπικές κοινωνίες, με στόχο την υλοποίηση ενός έργου που αποτελεί σημαντική επένδυση για το κράτος και την ασφάλεια των πολιτών», καταλήγει η ανακοίνωση.