Στο 5,5% εκτιμάται το ποσοστό του ζωικού κεφαλαίου που έχει επηρεαστεί από την εξάπλωση του αφθώδους πυρετού στην Κύπρο, εξαιρουμένων των χοίρων, σύμφωνα με τον Σταύρο Μαλά, επικεφαλής της ειδικής επιστημονικής επιτροπής για την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση του κτηνοτροφικού τομέα.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στο κρατικό ραδιόφωνο, η κατάσταση την παρούσα φάση παραμένει διαχειρίσιμη, υπό την προϋπόθεση ότι θα περιοριστεί η περαιτέρω διασπορά της νόσου.

Την ίδια ώρα, σημείωσε, η επιστημονική επιτροπή της οποίας ηγείται, έχει λάβει όρους εντολής και αύριο θα συνέλθει για πρώτη φορά.

Σε πρώτο στάδιο, προτεραιότητα δίνεται στην προστασία των κτηνοτροφικών μονάδων που διαθέτουν ζώα υψηλής γενετικής αξίας. Πρόκειται για μονάδες που αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου που έχει επηρεαστεί.