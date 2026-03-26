Φωτιά ξέσπασε σε όχημα στην περιοχή Έμπα της Πάφου γύρω στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία το όχημα ιδιοκτησίας εταιρείας που οδηγείτο από άνδρα ηλικίας 52 ετών ήταν σταθμευμένο στην περιοχή της Εμπας την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε πριν από την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ωστόσο προκλήθηκαν ζημιές στο μπροστινό μέρος του οχήματος.

Τα αίτια της φωτιάς θα διερευνηθούν από το ΤΑΕ Πάφου, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία (ΗΜΥ).

Σύμφωνα εξάλλο με την Πυροσβεστική, η ώρα 04:26, λήφθηκε κλήση για την πυρκαγιά σε μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε ανοιχτό χώρο στάθμευσης έξω από την οικία του ιδιοκτήτη στην κοινότητα Έμπα, της επαρχίας Πάφου.

Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμούς Πάφου. «Η πυρκαγιά κατασβέστηκε από τον ιδιοκτήτη με χρήση ελαστικού σωλήνα ποτίσματος, πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το εν λόγω όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές στον χώρο της μηχανής, καθώς επίσης στον ανεμοθώρακα και στο ταμπλό στο εσωτερικό του» προστίθεται.

Από τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έγινε επιθεώρηση και αφαίρεση των ακροδεκτών των συσσωρευτών του οχήματος. Θα ακολουθήσει διερεύνηση για τα αίτια της πυρκαγιάς, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.