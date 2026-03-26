Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ακολούθων Τύπου Διπλωματικών Αποστολών (DPAAL) του Ηνωμένου Βασιλείου έχει εκλεγεί η επικεφαλής του Γραφείου Τύπου της Υπάτης Αρμοστείας της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ελίζα Αντωνίου.

Η Ένωση Ακολούθων Τύπου Διπλωματικών Αποστολών, που ιδρύθηκε το 2010, αποτελεί ένα δίκτυο των ανθρώπων της επικοινωνίας που δουλεύουν σε πρεσβείες και διεθνείς οργανισμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μέλη της είναι κυρίως εκπρόσωποι τύπου και στελέχη δημόσιας διπλωματίας. Ουσιαστικά λειτουργεί ως πλατφόρμα- κόμβος δικτύωσης και ανταλλαγής εμπειριών με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Μέσα από εκδηλώσεις, συζητήσεις και επαφές με δημοσιογράφους και αναλυτές, συμβάλλει στη διασύνδεση της διπλωματικής κοινότητας με το μιντιακό και πολιτικό περιβάλλον του Λονδίνου.

Ως εκ της θέσεώς της, η κ. Αντωνίου αποτελεί έναν από τους βασικούς συνδέσμους μεταξύ της κυπριακής διπλωματικής αποστολής, των βρετανικών και παροικιακών μέσων ενημέρωσης, του βρετανικού κοινού αλλά και της ομογένειας.

Δίνει το παρών της, μεταξύ άλλων, σε ενημερώσεις που κάνει η αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στο Λονδίνο, παρουσιάσεις της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών, εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλες πρεσβείες, η κοινοπολιτεία, κ.α.

