Η Κύπρος εξέφρασε τη διαφωνία της με το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών για την αποκαταστατική δικαιοσύνη, τονίζοντας ότι δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη συναινετικού αποτελέσματος στο περιορισμένο χρονικό πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.

Το ψήφισμα υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με 123 ψήφους υπέρ, τρεις κατά (ΗΠΑ, Ισραήλ, Αργεντινή) και 52 αποχές. Σε αυτό καταδικάζεται απερίφραστα το δουλεμπόριο Αφρικανών και το διατλαντικό εμπόριο σκλάβων ως μία από τις πιο απάνθρωπες και διαρκείς αδικίες κατά της ανθρωπότητας. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στις βαθιές και μακροχρόνιες επιπτώσεις της δουλείας και της αποικιοκρατίας, ενώ τονίζεται ότι τα αιτήματα για αποζημιώσεις αποτελούν ένα συγκεκριμένο βήμα προς την αποκατάσταση ιστορικών αδικιών εις βάρος Αφρικανών και ατόμων αφρικανικής καταγωγής.





Όπως αναφέρθηκε από κυπριακής πλευράς, το ψήφισμα παρουσιάστηκε ως μια πρωτοβουλία με προοπτική και στόχο την ενότητα των κρατών-μελών, ώστε να αντιμετωπιστεί από κοινού ένα ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας. Ωστόσο, η Λευκωσία εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι οι εισηγητές δεν επανεξέτασαν τη στάση τους, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις για μεγαλύτερη διάθεση διαλόγου και ενσωμάτωση εποικοδομητικών εισηγήσεων.

Η Κύπρος επισημαίνει ότι βασικές ανησυχίες της δεν αποτυπώθηκαν επαρκώς στο τελικό κείμενο, προειδοποιώντας ότι αυτό ενδέχεται να στείλει λανθασμένο μήνυμα σε ένα ζήτημα επί του οποίου δεν υπάρχει ουσιαστική διαφωνία.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι ήταν έτοιμη να στηρίξει ένα ψήφισμα που θα ανέδειχνε τη βαρύτητα των εγκλημάτων του διατλαντικού δουλεμπορίου, τη σημασία της ιστορικής μνήμης και την ανάγκη συνέχισης της καταπολέμησης της σύγχρονης δουλείας.

Ωστόσο, όπως υπογραμμίζεται, το τελικό κείμενο εγείρει σειρά νομικών και πραγματικών ζητημάτων. Ειδική αναφορά γίνεται στη χρήση υπερθετικών εκφράσεων σε σχέση με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, κάτι που – σύμφωνα με τη Λευκωσία – δεν είναι νομικά ορθό, καθώς δημιουργεί την εντύπωση ιεράρχησης μεταξύ τέτοιων εγκλημάτων, ενώ τέτοια ιεράρχηση δεν υφίσταται στο διεθνές δίκαιο.