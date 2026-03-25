Υπόθεση εμπρησμού οχήματος διερευνά η Αστυνομία στην επαρχία Πάφου, μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σήμερα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία και τις πρώτες πληροφορίες, γύρω στις 03:30 τα ξημερώματα της Τετάρτης εκδηλώθηκε φωτιά σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας 35χρονου, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε χωριό της επαρχίας Πάφου.

Στη σκηνή έσπευσαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία κατάφεραν να κατασβέσουν τη φωτιά, ωστόσο το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Από εξετάσεις που διενεργήθηκαν το πρωί στη σκηνή, διαπιστώθηκε ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα. Η Αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις για εντοπισμό των φερόμενων ως δραστών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ