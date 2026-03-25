Ας παραδειγματιστούμε από την ελληνική επανάσταση και να προσηλωθούμε όλοι στον στόχο μας που δεν πρέπει να είναι άλλος από την πλήρη αποχώρηση όλων των τουρκικών στρατευμάτων, την απελευθέρωση της πατρίδας μας και την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, δήλωσε, την Τετάρτη, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Νίκος Αναστασίου.

Σε δηλώσεις μετά το πέρας της μαθητικής παρέλασης, στη Λευκωσία για την επέτειο της 25ης Μαρτίου, ο κ. Αναστασίου είπε ότι σήμερα «τιμούμε το έθνος, τιμούμε τους ήρωές μας, τιμούμε την επανάσταση του 1821. Ζήτω το έθνος. Χρόνια πολλά», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ