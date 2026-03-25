Υπερχείλησε χείμαρρος, με αποτέλεσμα μεγάλη συσσώρευση νερού στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Πάφου, παρά την έξοδο Αγίου Σιλά, προειδοποιεί η Αστυνομία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το συγκεκριμένο σημείο του δρόμου έχει καταστεί επικίνδυνο και από τις δύο κατευθύνσεις του αυτοκινητόδρομου.

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.

