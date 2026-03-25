25η Μαρτίου σήμερα, και ο απανταχού Ελληνισμός - ανήμερα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου - θυμάται και τιμά την επέτειο έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, ενάντια στην οθωμανική αυτοκρατορία.

Η σημερινή μέρα αποτελεί ορόσημο στην αναγέννηση του ελληνικού έθνους και σύμβολο ελευθερίας και ανεξαρτησίας. Τιμά τις θυσίες και τους αγώνες του ελληνισμού, υπενθυμίζοντας πως η ελευθερία δεν είναι δεδομένα και απαιτεί διαρκή προσπάθεια και ενότητα.

Με δοξολογίες, παρελάσεις και εορταστικές εκδηλώσεις σε κάθε γωνιά της Κύπρου, ο Κυπριακός Ελληνισμός τιμά με λαμπρότητα την επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας.

Το πρωί, τελέστηκε Πανηγυρική Δοξολογία στον ιερό ναό Παναγίας Φανερωμένης στη Λευκωσία, παρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας - προϊσταμένου του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου.

Παρέστησαν, επίσης, η πρόεδρος της Βουλής, πολιτικοί αρχηγοί και πλήθους κόσμου.

Ακολούθησε η καθιερωμένη μαθητική και φοιτητική παρέλαση μπροστά από την Ελληνική Πρεσβεία στη Λευκωσία, τον χαιρετισμό της οποίας δέχθηκε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Από το χώρο της παρέλασης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έστειλε το μήνυμα ότι η επανάσταση των Ελλήνων το 1821, άνοιξε το δρόμο και για άλλους λαούς να διεκδικήσουν και να πετύχουν την απελευθέρωσή τους. Υπογράμμισε πως με βάση τα διδάγματα του '21, ο Κυπριακός Ελληνισμός συνεχίζει την προσπάθειά του για απελευθέρωση και επανένωση.