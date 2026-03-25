Στη σύλληψη 34χρονου σχετικά με υπόθεση παράνομης κατοχής ναρκωτικών προχώρησε την Τρίτη το βράδυ η Αστυνομία στη Λάρνακα. Κατασχέθηκε ποσότητα κοκαΐνης και ρητίνης κάνναβης ενώ, στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, δεύτερο πρόσωπο συνελήφθη για υπόθεση κλοπής. Ο 34χρονος παρουσιάστηκε σήμερα στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα οκταήμερης κράτησης.

Σε ανακοίνωση ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρει ότι «στη σύλληψη 34χρονου, προχώρησε χθες βράδυ η Αστυνομία στη Λάρνακα, μετά τον εντοπισμό ποσότητας κοκαΐνης, και ρητίνης κάνναβης. Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης εντοπίστηκε και συνελήφθη 31χρονος, εναντίον του οποίου εκκρεμούσε δικαστικό ένταλμα σύλληψης για υπόθεση κλοπής, που διαπράχθηκε στη Λευκωσία».

Αναφέρεται ότι «γύρω στις 11.40μ.μ. χθες, ο 34χρονος ανακόπηκε από μέλη της ΥΚΑΝ για έλεγχο, σε δρόμο της Λάρνακας. Κατά τη διάρκεια της έρευνας που διενεργήθηκε εντοπίστηκαν σε τσάντα, που είχε στην κατοχή του και κατασχέθηκαν, ποσότητα κοκαΐνης, μεικτού βάρους 359 γραμμαρίων, ποσότητα ρητίνης κάνναβης, μεικτού βάρους δυο γραμμαρίων, δύο ζυγαριές ακριβείας, χρηματικό ποσό ύψους €1,115 και δύο κινητά τηλέφωνα».

Προστίθεται πως «ο 34χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων» και η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.

Αναφέρεται ότι «λίγα λεπτά μετά την ανακοπή του 34χρονου, στο ίδιο σημείο ανακόπηκε για έλεγχο και 31χρονος. Κατά τον έλεγχο των στοιχείων του, διαπιστώθηκε ότι εναντίον του 31χρονου εκκρεμούσε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, για υπόθεση κλοπής και πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς, που διαπράχθηκε τις προηγούμενες μέρες στη Λευκωσία. Ως εκ τούτου, ο 31χρονος συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων και τέθηκε υπό κράτηση».

Να σημειωθεί ότι «η κλοπή διαπράχθηκε μεταξύ των ημερομηνιών 14 και 15 Μαρτίου 2026, όταν άγνωστοι έκλεψαν από κατάστημα στη Λευκωσία δύο μηχανήματα κλιματισμού».

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Στροβόλου.

Πηγή: ΚΥΠΕ