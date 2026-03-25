Πυρκαγιά σε βοηθητική κουζίνα στον εξωτερικό χώρο οικίας στον Καλοπαναγιώτη ξέσπασε χθες το απόγευμα.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στην κουζίνα, ωστόσο η πυρκαγιά κατασβέστηκε προληπτικά πριν την άφιξη της Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου από γείτονα, ο οποίος χρησιμοποίησε πυροσβεστήρα CO₂.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Ανδρέα Κεττή,η ιδιοκτήτρια, μια ηλικιωμένη γυναίκα, ένιωσε αδιαθεσία λόγω πανικού και μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Κυπερούντας.

Στην επιχείρηση ανταποκρίθηκαν τέσσερα στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από τις περιοχές Ευρύχου και Λακατάμιας.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε από ξεχασμένο αναμμένο κερί.