Με κάθε λαμπρότητα τιμάται σήμερα η Εθνική Επέτειος της 25ης Μαρτίου με αποκορύφωμα τη μαθητική παρέλαση στη Λευκωσία, στη λεωφόρο Βύρωνος όπου στεγάζεται η Πρεσβεία της Ελλάδος.

Η παρέλαση θα αρχίσει στις 11:00π.μ. και θα προβάλλεται ζωντανά από το Σίγμα.

Για την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης, το Υπουργείο Παιδείας έχει εκδώσει σχετικές οδηγίες. Η καθιερωμένη διαδρομή της παρέλασης περιλαμβάνει τη λεωφόρο Ομήρου, τη λεωφόρο Βύρωνος και τον δρόμο των Κυβερνητικών Κτηρίων, περνώντας από την πρώην Αρχιγραμματεία και το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ η διάλυση θα πραγματοποιηθεί μπροστά από το κτήριο του Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου.