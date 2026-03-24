Άγνωστες πτυχές της λειτουργίας των Βρετανικών Βάσεων, αποκαλύπτει ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, Ιωάννης Κασουλίδης, στο podcast Τσουρούλλης Uncensored.

Σήμερα, όπως σημειώνει, η εμπειρία και η διακριτική συνεννόηση φαίνεται να λείπουν από ορισμένους χειρισμούς.

«Εδώ τώρα βγήκε ο Υπουργός Άμυνας, προφανώς από έλλειψη εμπειρίας, και είπε έρχονται δύο πύραυλοι και κατευθύνονται προς την Κύπρο. Εννοούσε προς τις Βάσεις της Κύπρου. Δεν το είπε. Τακ! Τον επιάσαμε από τον λαιμό» ανέφερε ο κ. Κασουλίδης.

Tην ίδια ώρα, ο πρώην υπουργός Εξωτερικών ασκεί δριμεία κριτική για τους χειρισμούς, μετά την πρόσφατη επίθεση με drone στη Βάση Ακρωτηρίου. «Εκάναμε και ζημιά με την υπερβολή, με την οποία αντιδράσαμε και τώρα τρέχουμε να προλάβουμε τον τουρισμό».

Ο Ιωάννης Κασουλίδης κατηγορεί τις ΗΠΑ για μονομερείς παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και προβλέπει πιθανή αποχώρησή τους από το ΝΑΤΟ.

Αναφορικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, προβλέπει ότι ο πόλεμος δεν θα φτάσει σε τελική σύγκρουση, ενώ η οικονομική πίεση και η διακοπή των Στενών του Ορμούζ αναμένεται να οδηγήσουν σύντομα σε διπλωματικές συνομιλίες.