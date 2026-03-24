Σε περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στο θέμα της παράτυπης μετανάστευσης είπε ότι προσβλέπει ο Αρχηγός της Αστυνομίας Κύπρου, Θεμιστός Αρναούτης, μιλώντας την Τρίτη σε δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Αρχηγείο της Europolστη Χάγη, στο πλαίσιο συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού (24–25 Μαρτίου 2026), που σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Κατά της Παράνομης Μετανάστευσης (ECAMS).

«Η παρουσία του Αρχηγού Αστυνομίας, κατόπιν πρόσκλησης της Εκτελεστικής Διευθύντριας της Europol, Catherine De Bolle, ανέδειξε τον ενεργό ρόλο της Κυπριακής Αστυνομίας στις ευρωπαϊκές προσπάθειες αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης, ενός φαινομένου με σημαντικές επιπτώσεις στην ασφάλεια και τη σταθερότητα του ευρωπαϊκού χώρου» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σε παρέμβασή του, ο κ. Αρναούτης χαιρέτισε τη λειτουργία του νέου κέντρου, τονίζοντας ότι θα συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, στην έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών και στον καλύτερο συντονισμό δράσεων για την αντιμετώπιση των οργανωμένων εγκληματικών δικτύων που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση μεταναστών.

Το ECAMS αποτελεί νέο επιχειρησιακό πυλώνα εντός της Europol, με αποστολή την ενίσχυση της ανάλυσης πληροφοριών, του επιχειρησιακού συντονισμού και της διασυνοριακής συνεργασίας, στο πλαίσιο της ευρύτερης ευρωπαϊκής στρατηγικής για την καταπολέμηση των κυκλωμάτων διακίνησης μεταναστών, τα οποία συχνά συνδέονται με άλλες μορφές σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος.

Όπως αναφέρεται, η συμμετοχή του Αρχηγού Αστυνομίας στη Διάσκεψη, υπογραμμίζει τη διαρκή δέσμευση της Αστυνομίας Κύπρου για ενεργό συμβολή στην Ευρωπαϊκή αστυνομική συνεργασία και στην αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων ασφάλειας.