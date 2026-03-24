Νέα κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας για μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες που αναμένεται να επηρεάσουν το νησί, απόψε και το πρωί κυρίως σε παράλιες περιοχές.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση καταιγίδες αναμένονται και μετά το μεσημέρι της 25ης Μαρτίου κυρίως σε περιοχές στα ορεινά, το εσωτερικό αλλά και τα βόρεια.

Αναμένονται επίσης χαλάζι και ενισχυμένοι άνεμοι.

H προειδοποίηση ισχύει από απόψε στις 11 το βράδυ μέχρι αύριο στις 6 το απόγευμα.

Προειδοποίηση για Καταιγίδες.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού

Χαμηλή πίεση και ασταθείς καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την περιοχή. Από το Σάββατο, στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα σκόνη.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας, κυρίως σε παράλιες περιοχές και αργότερα πιθανόν και σε περιοχές στα ορεινά. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους ενδέχεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, είναι πιθανόν σε περιοχές του εσωτερικού και στα ανατολικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν καταβατικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 10 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στον ένα βαθμό στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αρχικά αναμένονται κατά τόπους βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως σε παράλιες περιοχές. Προοδευτικά όμως και κυρίως κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται, αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα σε περιοχές στα ορεινά, το εσωτερικό, τα βόρεια και τα ανατολικά. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους πιθανό να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν προοδευτικά θαλάσσιοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές, κυρίως στις παράλιες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και παροδικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, είναι πιθανόν σε περιοχές του εσωτερικού και στα ανατολικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και παροδικά στα δυτικά λίγο ταραγμένη.

Την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά τόπους παροδικά συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας, ιδιαίτερα σε περιοχές στα νότια, τα νοτιοδυτικά και στα ορεινά. Την Παρασκευή, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Το νησί θα επηρεάζεται από ένα ενισχυμένο δυτικό πεδίο ανέμων.

Το Σάββατο ο καιρός θα καταστεί προοδευτικά κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Αργά το απόγευμα και μετά, αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας, ιδιαίτερα στο δυτικό μισό του νησιού.

Η θερμοκρασία την Πέμπτη δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να συνεχίσει να κυμαίνεται λίγο πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ωστόσο μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει πρόσκαιρη άνοδο, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής. Το ύψος του χιονιού στη χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 23 εκατοστά.