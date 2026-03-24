Ανανεώθηκε για άλλες 8 μέρες από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, το διάταγμα κράτησης τριών υπόπτων, οι οποίοι φέρονται να αποτελούν μέλος σπείρας διαρρηκτών, που δρούσε το τελευταίο διάστημα στην Κύπρο. Φορτίο με περιουσία, που εκτιμάται ότι αποτελεί λεία τους, εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης και σε συνεργασία με τις ελληνικές Αρχές, εντοπίστηκε, σε εμπορευματοκιβώτιο στη Θεσσαλονίκη, περιουσία που φαίνεται να σχετίζεται με τη δράση των τριών υπόπτων.

Οι τρεις συνελήφθηκαν στις 15 Μαρτίου, μετά από αξιολόγηση πληροφορίας για συγκεκριμένο διαμέρισμα, στο οποίο διέμεναν πρόσωπα που έμοιαζαν με περιγραφές υπόπτων που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ενώ εντοπίστηκε και ένα όχημα, με το οποίο διακινούνταν.

Το όχημα ανακόπηκε και συνελήφθη ο 48χρονος οδηγός του, ενώ ακολούθησε έρευνα, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, στο διαμέρισμα όπου βρίσκονταν ένας 38χρονος και ακόμη ένας 48χρονος. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν εξειδικευμένα διαρρηκτικά εργαλεία, κοσμήματα, ρολόγια και άλλα αντικείμενα, ενώ κλοπιμαία περιουσία εντοπίστηκε, λίγες μέρες αργότερα, και σε οικία στη Λευκωσία.

Ήδη πολίτες που έπεσαν θύματα διαρρήξεων και κλοπών κλήθηκαν για αναγνώριση περιουσία και σύμφωνα με την Αστυνομία, μέχρι στιγμής, έγινε αναγνώριση κλοπιμαίων από εννέα υποθέσεις.

Το πρωί οι τρεις ύποπτοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο ενέκρινε το αίτημα της Αστυνομίας για ανανέωση της κράτησης τους για άλλες 8 μέρες.

Πηγή: ΚΥΠΕ