Την Τρίτη η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας ενημερώθηκε για την πρωτοβουλία της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, η οποία ελήφθη κατόπιν διαβούλευσης με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, αναφορικά με την προώθηση της φιλαναγνωσίας και της ορθής αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής, η εκπρόσωπος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, Λίνα Τσούμπανου, ανέφερε ότι η πρωτοβουλία διαμορφώθηκε κατόπιν διαβούλευσης με την Υπουργό Παιδείας. Σημείωσε, επίσης, ότι προγραμματίζεται η διεξαγωγή ημερίδας τον προσεχή Σεπτέμβριο για την επίδραση των νέων τεχνολογιών στα παιδιά. Στόχος, όπως εξήγησε, είναι να προκύψει έγγραφο εργασίας με συγκεκριμένες εισηγήσεις πολιτικής για διατήρηση της φιλαναγνωσίας.

Η Ακαδημία θα προτείνει σε μεταγενέστερο στάδιο τη σύσταση ad hoc επιτροπής για την εφαρμογή των εισηγήσεων, συμπλήρωσε.

Ο εκπρόσωπος του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Σταύρος Τσιακκουρής, είπε ότι το πρόβλημα δεν είναι η τεχνολογία, αλλά ο τρόπος χρήσης της. Παράλληλα, χαιρέτισε την πρωτοβουλία της Κυπριακής Ακαδημίας για σύσταση ad hoc επιτροπής.

Ο εκπρόσωπος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων, Μάριος Κενδέα, χαιρέτισε την πρωτοβουλία της Κυπριακής Ακαδημίας για σύσταση ad hoc επιτροπής. Την ίδια ώρα, τόνισε τη σημασία της ηθικής και παιδαγωγικά ορθής χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης και της στοχευμένης αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών από τους εκπαιδευτικούς.

Η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, ανέφερε ότι είναι σημαντικό το θέμα της χρήσης νέων τεχνολογιών στα σχολεία. Τόνισε ότι «είμαστε μπροστά στο θέμα», προσθέτοντας ότι έχει ήδη εκπονηθεί στρατηγική ευρύτερα για όλα τα Υπουργεία.

Η κ. Μιχαηλίδου είπε, ακόμη, ότι το Υπουργείο προχώρησε στη σύσταση επιτροπής εμπειρογνωμόνων από την Κύπρο και από το εξωτερικό, καθώς και στην έκδοση συστάσεων προς τους εκπαιδευτικούς για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην τάξη.

«Συμμετέχουμε μαζί με άλλες χώρες σε πιλοτικές εφαρμογές σε ευρωπαϊκό επίπεδο και παρακολουθούμε ειδικά το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης», επεσήμανε.

Απαντώντας σε ερώτηση του Παύλου Μυλωνά, η Υπουργός Παιδείας ανέδειξε την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό μεταξύ γονέων και σχολείου, σημειώνοντας ότι χρειάζονται επιμορφωτικά σεμινάρια στους γονείς για τις νέες τεχνολογίες.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας, είπε ότι «η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει αγγίξει τον καθένα μας αναντίλεκτα», υπογραμμίζοντας ότι «πρέπει να προστατέψουμε το ανθρώπινο μυαλό για να αναπτύξει κριτική σκέψη».

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, ανέφερε ότι «η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι μέρος της ζωής μας και πρέπει να γίνει μέρος του εκπαιδευτικού μας συστήματος». Το θέμα, είπε, «είναι πώς τα παιδιά θα μπορέσουν με ασφάλεια, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα να αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη».

Παράλληλα, ο κ. Χριστοφίδης ρώτησε την Υπουργό Παιδείας αν έχουν εισπραχθεί οι €500.000 από εκπαιδευτικό πρόγραμμα Τεχνητής Νοημοσύνης που είχε ανακοινώσει το Υφυπουργείο Έρευνας.

Απαντώντας στον κύριο Χριστοφίδη, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, ανέφερε ότι δεν έχει προχωρήσει ακόμα αυτή η πρωτοβουλία, προσθέτοντας ότι έχει συσταθεί επιτροπή για να συζητήσει το θέμα ώστε να δεχθεί εισήγηση.

Σε δήλωσή της μετά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι «τα δεδομένα παγκόσμια είναι πολύ ανησυχητικά και μας αναγκάζουν να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή και σημασία στην ηθική πλευρά της αξιοποίησης της τεχνικής νοημοσύνης και στην πολύ προσεκτική χρησιμοποίησή της ως εργαλείου στην τάξη».

Αναφερόμενη στην εισήγηση της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών για σύσταση εξειδικευμένης επιτροπής, η κ. Μιχαηλίδου δήλωσε ότι «εμείς είμαστε περισσότερο από θετικοί στο να δεχτούμε τις εισηγήσεις αυτές και να τις εντάξουμε στην ευρύτερη πολιτική μας για το θέμα».

Εν συνεχεία, η Υπουργός Παιδείας σημείωσε ότι η Κύπρος είναι από τις πρώτες χώρες που συμμετέχουν σε πιλοτικά προγράμματα για το θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, «ώστε να έχουμε την έγνοια να δώσουμε εκείνες τις δεξιότητες στα παιδιά από πολύ νωρίς για την ψυχική τους ανθεκτικότητα να μπορούν να λένε όχι στον κάθε είδους κίνδυνο, ακόμα και στις νέες τεχνολογίες».

Σε ερώτηση αν υπήρξαν περιστατικά που παιδιά έκαναν χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε βάρος καθηγητριών ή μαθητριών, η Υπουργός απάντησε ότι «η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ, δεν είναι κάτι που θα έρθει. Απόδειξη είναι και η κακή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης». «Πρόσφατα είχαμε όντως ένα περιστατικό που οδηγήθηκε στα δικαστήρια. Έγινε καταγγελία. Ενήργησε πολύ σωστά το σχολείο αλλά και οι Αρχές», συμπλήρωσε.

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη μέρος της ζωής όλων μας. Δεν μπορούμε να την περιορίσουμε από το να είναι στη ζωή όλων μας. Εκείνο που μπορούμε, όμως, να κάνουμε είναι να προστατέψουμε τα παιδιά μας, ώστε με ασφάλεια να την αξιοποιούμε για σκοπούς εκπαιδευτικούς, παιδαγωγικούς κυρίως», υπογράμμισε.

Η Υπουργός Παιδείας ανέφερε, επίσης, ότι η Βουλή «έχει λειτουργήσει διαμεσολαβητικά ώστε να δώσει την έμφαση σε αυτό το θέμα - και πολύ καλά έκανε - και να ενισχύσει την πρωτοβουλία όλων μας για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στην αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας και κυρίως της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση».

«Η εισήγηση της Ακαδημίας έχει ιδωθεί πολύ θετικά από όλους και θα ενταχθεί στην ευρύτερη πολιτική μας», σημείωσε.

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Παύλος Μυλωνάς, δήλωσε ότι στην ad hoc Επιτροπή που θα συστήσει η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών θα συμμετέχουν με εισηγήσεις τους το Υπουργείο Παιδείας, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και οι εκπαιδευτικές οργανώσεις «για να δημιουργηθεί εκείνο το πλέγμα της προστασίας των παιδιών μας».

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς τους γονείς να θέτουν όρια και να δίνουν περισσότερη σημασία στα παιδιά και στις ανάγκες τους.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας, δήλωσε ότι «χρειάζεται η ενημέρωση των παιδιών μας, των αυριανών πολιτών, αλλά και κάθε πολίτη, ώστε να χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη κατά τρόπο που να μην πλήττει το ανθρώπινο μυαλό και την ψυχή μας».

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, ανέφερε ότι «χρειάζεται ένας στρατηγικός σχεδιασμός από πλευράς του Υπουργείου για ένταξη της τεχνητής νοημοσύνης στο εκπαιδευτικό μας σύστημα».

Αυτή η εξέλιξη, τόνισε, «μπορεί να έχει και άλλα θετικά, όπως για παράδειγμα να επικεντρωθεί επιτέλους το εκπαιδευτικό μας σύστημα στην καλλιέργεια των παιδιών, στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών με ηθικές αρχές, στην κριτική σκέψη, στην ανάλυση».

Αναφερόμενος στην ερώτηση που είχε υποβάλει στην Υπουργό Παιδείας, είπε ότι «το θέμα παραμένει σημαντικό και σοβαρό», σημειώνοντας ότι απέστειλε πριν από μερικές εβδομάδες επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών για να ενημερωθεί κατά πόσον είχε γίνει οποιαδήποτε επαφή το προηγούμενο διάστημα, με το Υπουργείο Οικονομικών να απαντά «ότι δεν υπάρχει ούτε επιστολογραφία ούτε κανένας ζήτησε άδεια».

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, δήλωσε ότι αν η τεχνητή νοημοσύνη «δεν χρησιμοποιηθεί σωστά, θα αποχαυνώσει τους νέους μας και θα νεκρώσει τον εγκέφαλό τους. Τα βρίσκουν όλα έτοιμα με πολύ δυσάρεστες συνέπειες στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης των παιδιών μας», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ