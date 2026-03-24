Κυβέρνηση και Υπουργείο Εργασίας μελετούν την παρούσα κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η τουριστική βιομηχανία του τόπου λόγω του πολέμου που μαίνεται στη Μέση Ανατολή, ούτως ώστε αφού αξιολογηθούν τα ισχύοντα δεδομένα, να υπάρξει και η ανάλογη αντίδραση, δήλωσε την Τρίτη, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, μετά από συνάντησή του με τον Πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Νίκο Αναστασίου και αντιπροσωπεία του κόμματος.

Ο κ. Μουσιούττας είπε ότι κατά την συνάντηση "αναφερθήκαμε με κάποια στοιχεία για τη σημερινή κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην τουριστική βιομηχανία και ακούσαμε τις απόψεις και τις εισηγήσεις της ΕΔΕΚ και διαβεβαιώσαμε ότι τόσο το Υπουργείο Εργασίας όσο και η Κυβέρνηση προβαίνουμε άμεσα στις ανάλογες μελέτες, ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι το συντομότερο δυνατό, αφού αξιολογήσουμε την κατάσταση, να δούμε πώς θα αντιδράσουμε".

Πρόσθεσε ότι στη συνάντηση με την αντιπροσωπεία της ΕΔΕΚ, συζητήθηκε και η "αναλογιστική μείωση του 12% στις συντάξεις που επιβάλλεται πριν το 65ο έτος και αναφέραμε ότι μέσα στα πλαίσια της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης θα υπάρξει και μείωση αυτού του 12% αναλόγως των κριτηρίων που θα αποφασιστούν, για άλλους λιγότερο για άλλους περισσότερο".

Όπως είπε ο Υπουργός Εργασίας "αναφερθήκαμε και στο ποιες ενέργειες γίνονται ούτως ώστε το χρέος των 12 δισ. του κράτους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων να επιστραφεί με κάποιο τρόπο, σιγά - σιγά, στο Ταμείο, κάτι που είναι επίσης μέσα στα πλαίσια της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης".

Ανέφερε ότι συζητήθηκαν "και άλλες πτυχές που αφορούν την μεταρρύθμιση αυτή προεξάρχοντος του ότι η προσπάθεια είναι οι απαράδεκτα χαμηλές συντάξεις που υπάρχουν να αυξηθούν, αφού αυτός είναι και ο απώτερος στόχος της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης".

Ο κ. Μουσιούτας είπε ότι κατά τη συνάντηση με την ΕΔΕΚ, "λύσαμε σε κάποιο βαθμό απορίες που υπήρχαν και αναφερθήκαμε στην πορεία υλοποίησης της συζήτησης με τους κοινωνικούς εταίρους και το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα για την ολοκλήρωση και κατάθεση του νομοθετήματος για το συνταξιοδοτικό, στη Βουλή".

Ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της ΕΔΕΚ και την αντιπροσωπεία που τον συνόδευσε, λέγοντας ότι "είχαμε μια πολύ φιλική και εποικοδομητική συζήτηση για θέματα που ταλανίζουν τον εργατικό τομέα στην Κύπρο που είναι και αρμοδιότητα του δικού μας Υπουργείου".

Ο Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι "η ΕΔΕΚ, ένα ιστορικό κόμμα, είναι το 1ο κόμμα που έχει ζητήσει συνάντηση μαζί μας από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μου ως Υπουργός και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για αυτή τη συνάντηση".

"Στην ΕΔΕΚ πρέπει να γνωρίζουν ότι η συνεργασία και η φιλία είναι εδώ και να νιώθουν άνετα, ό,τι προβλήματα υπάρχουν, ακόμα και χωρίς επίσημες συναντήσεις, μπορούμε να τα συζητούμε, διότι απώτερος σκοπός και εμάς και εσάς είναι να βρίσκουμε λύσεις για το καλό του πολίτη. Είμαι σίγουρος ότι είμαστε μέσα στον ίδιο δρόμο", είπε, κλείνοντας ο κ. Μουσιούττας.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ δήλωσε ότι "κατά κύριο ρόλο θέσαμε το θέμα της επιτακτικής ανάγκης της αύξησης των συντάξεων, διότι έχουν ανέβει πολύ ψηλά οι μισθοί, η αγοραστική δύναμη των συνταξιούχων μας είναι αδύνατη, για αυτό ο μόνος τρόπος να αυξηθεί η αγοραστική τους δύναμη είναι να αυξηθούν ουσιαστικά οι συντάξεις".

Πρόσθεσε ότι "είδαμε πως υπάρχει μελέτη από το Υπουργείο Εργασίας η οποία είναι προς την ορθή κατεύθυνση, έτσι θα αναμένουμε να κατατεθεί το Νομοσχέδιο στη Βουλή για να γίνει μια περαιτέρω συζήτηση".

Όπως είπε ο κ. Αναστασίου, θέσαμε και το θέμα της μείωσης της σύνταξης κατά 12% εάν την λάβεις πριν τα 65 σου χρόνια, ζήτημα το οποίο απασχολεί πολύ κόσμο που βγαίνει στη σύνταξη από τα 63 του. Ανέφερε ότι "και εδώ υπάρχει μία προσπάθεια όπως μας έχει ενημερώσει ο κ. Υπουργός, να γίνει μία ρύθμιση και σε αυτό το θέμα".

Καταλήγοντας είπε ότι "συζητήσαμε και το θέμα των 12 περίπου δις τα οποία το κράτος οφείλει προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θέσαμε την αναγκαιότητα όπως μπει ένας οδικός χάρτης ώστε αυτά τα χρήματα σιγά - σιγά να επιστραφούν πίσω στο Ταμείο για να μπορέσει να προχωρήσει σε διάφορες επενδυτικές δραστηριότητες και να επιφέρει μεγαλύτερο όφελος".

Πηγή: ΚΥΠΕ