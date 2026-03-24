Νέο κρούσμα αφθώδους πυρετού εντοπίστηκε σε μικρή μονάδα αιγοπροβάτων στη Δρομολαξιά, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των μολυσμένων κτηνοτροφικών μονάδων στις 46, σύμφωνα με την Εκπρόσωπο Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρία Γεωργιάδου.

Μέχρι στιγμής έχουν θανατωθεί περίπου 23.000 αιγοπρόβατα, ενώ οι διαδικασίες συνεχίζονται και σήμερα, κυρίως στην περιοχή της Ορόκλινης. Παράλληλα, ο αριθμός των βοοειδών που έχουν θανατωθεί ανέρχεται στα 1.712.

Σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς, έχει ήδη καλυφθεί το 98% του πληθυσμού των βοοειδών και το 72% των αιγοπροβάτων.

Την ίδια ώρα, προχωρά με ταχείς ρυθμούς ο δεύτερος εμβολιασμός, ο οποίος ξεκίνησε από την επαρχία Λάρνακας. Μέχρι στιγμής έχει καλυφθεί το 23% των βοοειδών και το 2,6% των αιγοπροβάτων.