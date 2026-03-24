Δέσμη μέτρων για τη στήριξη επιχειρήσεων και ιδιωτών που έχουν επηρεαστεί άμεσα από τον αφθώδη πυρετό, ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου, ανταποκρινόμενη στις έκτακτες ανάγκες των πελατών της και παραμένοντας προσηλωμένη στον ρόλο της ως πυλώνας σταθερότητας της κυπριακής οικονομίας

Η Τράπεζα Κύπρου, η οποία «βρίσκεται δίπλα στους δοκιμαζόμενους από τον αφθώδη πυρετό κτηνοτρόφους», αναφέρει, στην ανακοίνωση της, ότι στόχος των μέτρων, είναι η διευκόλυνση των πελατών της και η παροχή της απαραίτητης οικονομικής ρευστότητας προς αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών τους.

Όσον αφορά την αναστολή καταβολής δόσεων, η Τράπεζα Κύπρου σημειώνει ότι παρέχεται η δυνατότητα αναστολής δόσεων (κεφαλαίου και τόκων) για περίοδο έως και 12 μήνες. «Δικαιούχοι είναι οι πελάτες που επηρεάστηκαν άμεσα και εμπίπτουν στα κρατικά μέτρα στήριξης. Προϋπόθεση: Το μέτρο αφορά αποκλειστικά εξυπηρετούμενες χορηγήσεις», προσθέτει.

Αναφορικά με την ενίσχυση ρευστότητας, η Τράπεζα Κύπρου αναφέρει ότι στοχεύοντας στην ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών που έχουν υποστεί οι πληγείσες επιχειρήσεις, προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις παροχής ρευστότητας.

Σημειώνει ότι οι διευκολύνσεις στοχεύουν στην κάλυψη άμεσων αναγκών και στην υποβοήθηση της επιχειρηματικής συνέχειας.

Όσον αφορά την Γραμμή υποστήριξης «Here2Help», η Τράπεζα Κύπρου αναφέρει ότι για την άμεση αξιοποίηση των πιο πάνω μέτρων ή για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με την εξειδικευμένη ομάδα υποστήριξης της Τράπεζας: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 25-156000 (Ωράριο: Δευτέρα – Παρασκευή, 07:30 – 18:00) ή Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected].

Πηγή: ΚΥΠΕ