Η Κύπρος εξακολουθεί να αποτελεί ασφαλή και φιλόξενο προορισμό για Ισραηλινούς και Εβραίους επισκέπτες, παρά τις αυξανόμενες ανησυχίες για την εγκληματικότητα και τις δημογραφικές αλλαγές, σύμφωνα με δημοσίευμα του The Media Line.

Όπως αναφέρεται, Ισραηλινός μόνιμος κάτοικος της Κύπρου, μιλώντας από τη Λάρνακα, τόνισε ότι οι Ισραηλινοί αισθάνονται γενικά ασφαλείς στο νησί, επισημαίνοντας πως οι Κύπριοι «αγαπούν το Ισραήλ» και ότι η χώρα παραμένει ελκυστικός προορισμός για επισκέπτες από το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η γεωγραφική εγγύτητα –μόλις περίπου 40 λεπτά πτήσης– καθιστά την Κύπρο φυσικό σημείο συγκέντρωσης για Ισραηλινούς, ιδιαίτερα σε περιόδους έντασης στη Μέση Ανατολή.

Απαντώντας σε ανησυχίες επισκεπτών για το κατά πόσο θα πρέπει να αποκρύπτουν θρησκευτικά σύμβολα ή να αποφεύγουν να μιλούν εβραϊκά δημόσια, σημείωσε ότι δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη, τονίζοντας ότι η κατάσταση ασφάλειας στο νησί παραμένει υψηλή.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι μετά την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023 σημειώθηκαν μεμονωμένες διαμαρτυρίες και περιστατικά γκράφιτι, τα οποία ωστόσο –όπως είπε– υποχώρησαν γρήγορα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που επικαλείται το δημοσίευμα, καταγράφεται μια μικρή αύξηση στην εγκληματικότητα στην Κύπρο, με τα συνολικά επίπεδα ωστόσο να παραμένουν χαμηλά σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός κάτοικος σημείωσε ότι η εικόνα στο νησί γίνεται πιο σύνθετη, λόγω της αυξημένης παρουσίας πολιτών από χώρες της Μέσης Ανατολής τα τελευταία χρόνια, γεγονός που –όπως υποστήριξε– συνδέεται με ανησυχίες για σοβαρότερα περιστατικά εγκληματικότητας και προκαλεί προβληματισμό σε μέρος της τοπικής κοινωνίας.

Παρά τις εξελίξεις αυτές, επεσήμανε ότι οι Κύπριοι συνεχίζουν να βλέπουν θετικά τους Ισραηλινούς, ιδιαίτερα όσους επιλέγουν να εγκατασταθούν και να επενδύσουν στο νησί. Όπως πρόσθεσε, σε περιόδους συγκρούσεων στο Ισραήλ, η Κύπρος λειτουργεί συχνά ως καταφύγιο για οικογένειες που αναζητούν σταθερότητα και ένα πιο ήρεμο περιβάλλον για την ανατροφή των παιδιών τους.



