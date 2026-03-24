Σε εφαρμογή τέθηκαν αυστηρά μέτρα ελέγχου και περιορισμού της διακίνησης σε κτηνοτροφικές περιοχές της Κύπρου, στο πλαίσιο της προσπάθειας αναχαίτισης της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού, μιας ιδιαίτερα μεταδοτικής νόσου που απειλεί σοβαρά τον ζωικό πληθυσμό και την αγροτική οικονομία.

Σε ανακοίνωσή του την Τρίτη, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αναφέρει πως σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, προχώρησε στην εγκατάσταση σημείων απολύμανσης οχημάτων σε δεκάδες κτηνοτροφικές ζώνες.

Τα σημεία αυτά λειτουργούν υπό συνεχή επιτήρηση από την Αστυνομία και την Εθνική Φρουρά, οι οποίες ελέγχουν κάθε διέλευση.

Σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο, βάσει του Διατάγματος (Αρ. 3) του 2026 για την υγεία των ζώων, απαγορεύεται η είσοδος και διακίνηση στις εν λόγω περιοχές χωρίς προηγούμενη άδεια από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Η διακίνηση επιτρέπεται μόνο μεταξύ 05:00 και 19:00 και αποκλειστικά για συγκεκριμένους λόγους, όπως μεταφορά ζώων προς σφαγή, μετακίνηση χοιριδίων μεταξύ μονάδων του ίδιου ιδιοκτήτη, πρόσβαση ιδιοκτητών, εργαζομένων και συνεργείων στις εκμεταλλεύσεις, μεταφορά γάλακτος και κτηνιατρικών φαρμάκων, καθώς επίσης εκτέλεση γεωργικών εργασιών περιορισμένης διάρκειας.

Για γεωργούς με καθημερινές ανάγκες (π.χ. θερμοκήπια), προβλέπεται ειδική άδεια από το Τμήμα Γεωργίας.

Όπως σημειώνεται από τις 19:00 έως τις 05:00 ισχύει πλήρης απαγόρευση εισόδου στις κτηνοτροφικές ζώνες, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως γέννες ζώων, και μόνο κατόπιν ειδικής άδειας.

Οι αρχές τονίζουν ότι η επίδειξη της άδειας στα σημεία ελέγχου είναι υποχρεωτική, διαφορετικά δεν επιτρέπεται η είσοδος.

Στο μεταξύ, το Υπουργείο Γεωργίας αναφέρει ότι σημεία απολύμανσης και επιτήρησης έχουν ήδη εγκατασταθεί, πέραν των κυβερνητικών περιοχών, σε ζώνες όπως το Μενοίκου, η Ορούντα, το Δάλι, η Νήσου, η Ποταμιά, τα Λύμπια, το Γέρι, η Αρεδιού, το Μαρκί, η Περιστερώνα, η Δρούσεια, το Αυδήμου, το Πισσούρι, το Μοναγρούλι, το Αυγόρου και η Δερύνεια.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν κτηνοτρόφους, γεωργούς και πολίτες που διατηρούν περιουσία εντός των ζωνών να ενημερώνονται έγκαιρα και να εξασφαλίζουν τις απαραίτητες άδειες από τα επαρχιακά γραφεία.

Πηγή: ΚΥΠΕ