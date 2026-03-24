Η καθυστέρηση στην άφιξη του βρετανικού αντιτορπιλικού HMS Dragon στην Κύπρο ανέδειξε αδυναμίες στον στρατιωτικό σχεδιασμό του Λονδίνου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δηλώσεις του Ρώσου πρέσβη στο Ηνωμένο Βασίλειο, Αντρέι Κέλιν.

Όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο TASS, ο Κέλιν υποστήριξε ότι το βρετανικό «στρατιωτικό δίχτυ» στην περιοχή αποδείχθηκε αναποτελεσματικό, επισημαίνοντας ότι η ταχεία κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ αιφνιδίασε τους Βρετανούς σχεδιαστές.

«Αποκαλύφθηκε ανεπαρκής προετοιμασία για πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Βρετανία δεν διαθέτει επαρκή ναυτική παρουσία στην περιοχή εδώ και δεκαετίες.

Ο Ρώσος διπλωμάτης σημείωσε ακόμη ότι η κατάσταση άφησε εκτεθειμένες τόσο την Κύπρο όσο και χώρες του Περσικού Κόλπου, όπου φιλοξενούνται βρετανικές στρατιωτικές βάσεις, οι οποίες –όπως είπε– λειτουργούν υπό την προϋπόθεση παροχής προστασίας από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, δήλωσε στις 23 Μαρτίου ενώπιον της Βουλής των Κοινοτήτων ότι το HMS Dragon έφθασε τελικά στην περιοχή για την ενίσχυση της ασφάλειας της βάσης της RAF στο Ακρωτήρι.

Νωρίτερα, στις 3 Μαρτίου, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε ανακοινώσει την αποστολή ελικοπτέρων και πολεμικού πλοίου προς ενίσχυση της ασφάλειας των βρετανικών εγκαταστάσεων στην Κύπρο.



