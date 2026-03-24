Η διασφάλιση της δομικής επάρκειας και της ασφάλειας στα εργοτάξια αποτελεί συλλογική ευθύνη όλων των εμπλεκομένων αναφέρει ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ), σημειώνοντας ότι "στόχος πρέπει να είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου κάθε εργαζόμενος μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντά του με ασφάλεια και να επιστρέφει στην οικογένειά του υγιής και αρτιμελής".

Ο ΣΠΟΛΜΗΚ σε ανακοίνωσή του αναφέρεται σε περιστατικό που σημειώθηκε στις 23 Μαρτίου στην επαρχία Λεμεσού, όταν, όπως σημειώνει, κατά τη φάση διάστρωσης νωπού σκυροδέματος, υπήρξε αστοχία και κατάρρευση τμήματος του ξυλοτύπου οροφής 3ου ορόφου, με αποτέλεσμα την έκθεση του οπλισμού και την πρόκληση εκτεταμένων υλικών ζημιών στο φέρον σύστημα της κατασκευής.

Με βάση την προκαταρκτική εκτίμηση, συνεχίζει ο σύλλογος, "το περιστατικό ενδέχεται να σχετίζεται με ανεπαρκή διαστασιολόγηση ή/και υποστύλωση του συστήματος προσωρινών κατασκευών (ξυλοτύπων και ικριωμάτων)".

Ο ΣΠΟΛΜΗΚ σημειώνει ότι η μελέτη και ο σχεδιασμός των ξυλοτύπων πρέπει να βασίζονται σε τεκμηριωμένες μεθοδολογίες και υπολογισμούς φορτίων (νωπού σκυροδέματος, δυναμικών επιδράσεων, φορτίων εργασίας), η τοποθέτηση και υποστύλωση πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες και τις σχετικές προδιαγραφές, η επίβλεψη να γίνεται από αρμόδιο και καταρτισμένο προσωπικό είναι απαραίτητη σε όλα τα στάδια, ενώ η συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία είναι αδιαπραγμάτευτη".

Τα ακριβή αίτια του περιστατικού διερευνώνται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ