Συνολικά 66 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών έχουν κοινοποιηθεί, για την εβδομάδα που αρχίζει στις 16 Μαρτίου, στο Safety Gate, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ, για μη εδώδιμα προϊόντα, σύμφωνα με ανακοίνωση από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, η οποία αποτελεί το ενιαίο σημείο επαφής στην Κύπρο για τη λειτουργία του συστήματος αυτού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση "τα 66 προϊόντα κατανεμήθηκαν, για σκοπούς ελέγχου της κυπριακής αγοράς, σε αρμόδιες κυβερνητικές αρχές και συγκεκριμένα, 18 προϊόντα στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή,15 προϊόντα στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, 14 προϊόντα στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, 11 προϊόντα στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, 7 προϊόντα στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών και 1 προϊόν στο Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Δομικών Προϊόντων).

Όλες οι πληροφορίες για τα 66 προϊόντα που κοινοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα, καθώς και οι αρμόδιες αρχές που αυτά αφορούν, είναι καταχωρημένα στον πίνακα που ακολουθεί για Μη ασφαλή προϊόντα που γνωστοποιούνται στο Σύστημα Safety Gate 23.03.2026.

Επίσης, οι καταναλωτές μπορούν να ανατρέξουν απευθείας στην ιστοσελίδα του Safety Gate, για να αναζητήσουν όλα τα προϊόντα που έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα και να λάβουν σχετικές πληροφορίες, ώστε να αποφύγουν τη χρήση τους. Σημειώνεται ότι η ιστοσελίδα του Safety Gate παρέχεται και στην ελληνική γλώσσα.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους οικονομικούς φορείς σε περίπτωση που διαθέτουν ή έχουν διαθέσει αυτά τα προϊόντα στην αγορά, να ειδοποιήσουν άμεσα την αντίστοιχη αρμόδια αρχή.

Περαιτέρω, καλεί τους καταναλωτές σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο κάτω προϊόντα, όπου κρίνεται σκόπιμο, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν, να τα επιστρέψουν στο κατάστημα, από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί και να ενημερώσουν την αντίστοιχη αρμόδια αρχή.

Πηγή: ΚΥΠΕ