Χαμηλή σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο εξακολουθεί να παραμένει η εισροή νερού στα φράγματα Λάρνακας και Αμμοχώστου παρά την εισροή το τελευταίο τριήμερο σημαντικής ποσότητας νερού λόγω των βροχοπτώσεων που καταγράφηκαν.

Σύμφωνα με την χθεσινή μέτρηση 23 Μαρτίου που πραγματοποίησε το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων οι ποσότητες νερού στο φράγμα Καλαβασού έχει χωρητικότητα 17,100 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Το τελευταίο 3ήμερο σημειώθηκε εισροή νερού 0,182 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, με την συνολική εισροή νερού από 1η Οκτωβρίου 2025 να φτάνει τα 1,064 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Όσον αφορά την αποθηκευμένη ποσότητα νερού στο συγκεκριμένο φράγμα ανέρχεται στα 1,432 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού με την πληρότητα να ανέρχεται στο 8,4%. Την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν 4,726 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού με την πληρότητα να ανέρχονταν στο 27,6%.

Το φράγμα Λευκάρων έχει χωρητικότητα 13,850 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Το τελευταίο 3ημερο σημειώθηκε εισροή νερού 0,205 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, με την συνολική εισροή νερού από 1η Οκτωβρίου 2025 να φτάνει τα 0,732 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Όσον αφορά την αποθηκευμένη ποσότητα νερού στο συγκεκριμένο φράγμα ανέρχεται στα 1,702 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού με την πληρότητα να ανέρχεται στο 12,3%. Την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν 4,011 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού με την πληρότητα να ανερχόταν στο 29%.

Το φράγμα Διποτάμου έχει χωρητικότητα 15,500 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Το τελευταίο 3ημερο σημειώθηκε εισροή νερού 0,180 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, με την συνολική εισροή νερού από 1η Οκτωβρίου 2025 να φτάνει τα 1,461 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Όσον αφορά την αποθηκευμένη ποσότητα νερού στο συγκεκριμένο φράγμα ανέρχεται στα 4,009 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού με την πληρότητα να ανέρχεται στο 25,9%. Την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν 5,556 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού με την πληρότητα να ανερχόταν στο 35,8%.

Το φράγμα Άχνας στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου έχει χωρητικότητα 6,800 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Το τελευταίο 3ημερο δεν σημειώθηκε εισροή νερού ούτε σημειώθηκε εισροή νερού από 1η Οκτωβρίου 2025. Όσον αφορά την αποθηκευμένη ποσότητα νερού στο συγκεκριμένο φράγμα ανέρχεται στα 0,142 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού με την πληρότητα να ανέρχεται στο 2,1%. Την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν 1,375 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού με την πληρότητα να ανερχόταν στο 20,2%.

Πηγή: ΚΥΠΕ