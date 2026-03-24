Σύσκεψη στις Βρετανικές Βάσεις Δεκέλειας πραγματοποιήθηκε στην οποία ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας Χρίστος Ζαννέττου και Βρετανοί αξιωματούχοι συζήτησαν τις επιπτώσεις των πρόσφατων εξελίξεων σε τουρισμό και οικονομία, με τον Υπουργό Επικρατείας του Ηνωμένου Βασιλείου για την Ευρώπη Στίβεν Ντάουτι να σημειώνει ότι η Κύπρος είναι ασφαλής προορισμός και ότι σχετικές αναφορές σε ταξιδιωτικές οδηγίες έχουν προληπτικό χαρακτήρα και εφαρμόζονται οριζόντια και σε άλλες χώρες.

Σε ανακοίνωση ο Δήμος Αγίας Νάπας αναφέρει τις επιπτώσεις των πρόσφατων εξελίξεων στην περιοχή, καθώς και του περιστατικού με το drone εντός του Ακρωτηρίου, στην αντίληψη των πολιτών, στο αίσθημα ασφάλειας και κυρίως στον τουριστικό τομέα της Κύπρου, καθώς και ευρύτερα ζητήματα που άπτονται της ασφάλειας, του τουρισμού και της διεθνούς εικόνας της χώρας, συζητήθηκαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο γραφείο της Πολιτικού Διοικητή Δεκέλειας Μαρίας Κυριακίδου-Πιερή.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν «ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας Χρίστος Ζαννέττου, ο Υπουργός Επικρατείας του Ηνωμένου Βασιλείου για την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και τα Υπερπόντια Εδάφη Stephen Doughty, ο Ύπατος Αρμοστής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο Michael Tatham CMG, η Chief Officer του SBAA Headquarters Επισκοπής Fleur Thomas, καθώς και στελέχη της Πολιτικής Διοίκησης Δεκέλειας».

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, αναφέρεται, «ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας παρουσίασε συγκεκριμένα στοιχεία που καταδεικνύουν επιβράδυνση στο ρυθμό των τουριστικών κρατήσεων, επισημαίνοντας τις αλυσιδωτές επιπτώσεις και σε άλλους τομείς της οικονομίας».

Όπως υπογράμμισε, «η αβεβαιότητα που διαμορφώνεται διεθνώς επηρεάζει άμεσα έναν από τους πλέον κρίσιμους πυλώνες της κυπριακής οικονομίας».

Παράλληλα, «τόνισε τη σημασία της σαφούς, συντονισμένης και τεκμηριωμένης επικοινωνίας, ώστε να διασφαλίζεται ότι το μήνυμα που λαμβάνουν οι επισκέπτες είναι ακριβές και καθησυχαστικό, αναδεικνύοντας την Κύπρο ως ασφαλή και ελκυστικό προορισμό».

«Ο τουρισμός αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της τοπικής μας οικονομίας και κάθε αρνητική εντύπωση, ακόμη και όταν δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, έχει άμεσο αντίκτυπο στις κρατήσεις, στις επιχειρήσεις και στην απασχόληση», ανέφερε ο κ. Ζαννέττου.

Πρόσθεσε επίσης, ότι «η Κύπρος παραμένει ένας ασφαλής, σύγχρονος και φιλόξενος προορισμός και οφείλουμε, με υπευθυνότητα και συνέπεια, να διαφυλάξουμε και να ενισχύσουμε αυτή την εικόνα, ιδίως σε περιόδους όπου η παραπληροφόρηση ή οι γενικεύσεις μπορούν να δημιουργήσουν αδικαιολόγητες ανησυχίες».

Από την μεριά του, ο κ. Ντάουτι «εξέφρασε την πλήρη κατανόησή του για τους προβληματισμούς που τέθηκαν, επαναλαμβάνοντας ότι η Κύπρος παραμένει ασφαλής χώρα για ταξίδια και ότι οι σχετικές ταξιδιωτικές οδηγίες δεν έχουν διαφοροποιηθεί».

«Δεν υπάρχει απειλή για την Κύπρο», ανέφερε ο ίδιος, διευκρινίζοντας ότι «οι σχετικές αναφορές στις οδηγίες έχουν προληπτικό χαρακτήρα και εφαρμόζονται οριζόντια και σε άλλες χώρες».

Επεσήμανε ότι «το ίδιο του το ταξίδι στην Κύπρο, με ένα ασφυκτικά γεμάτο αεροπλάνο, συνιστά απτή ένδειξη ότι η χώρα εξακολουθεί να αποτελεί ασφαλή και ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό».

«Την ανάγκη ενίσχυσης της επικοινωνίας σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο» ανέδειξε και η Πολιτικός Διοικητής Δεκέλειας, υπογραμμίζοντας ότι «η διατήρηση και ενίσχυση της εμπιστοσύνης πολιτών και επισκεπτών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη σταθερότητα και την ανάπτυξη».

Αναφέρεται ότι «η σύσκεψη ολοκληρώθηκε με τη διαπίστωση ότι απαιτείται στενή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των τοπικών φορέων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι προκλήσεις και να διασφαλιστεί η ομαλή πορεία του τουριστικού τομέα».

Επισημάνθηκε, ότι «ο Δήμος Αγίας Νάπας θα συνεχίσει να εργάζεται συντονισμένα με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο τη στήριξη της τοπικής οικονομίας και τη διαφύλαξη της διεθνούς εικόνας της Κύπρου ως ασφαλούς και φιλόξενου προορισμού».

Πηγή: ΚΥΠΕ