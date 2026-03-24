Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί, στον αυτοκινητόδρομο Αμμοχώστου-Λάρνακας, στην κατεύθυνση προς Λάρνακα, παρά την έξοδο προς Ορόκλινη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, δύο οχήματα συγκρούστηκαν, ωστόδο, δεν υπήρξε οποιοσδήποτε τραυματισμός.

Στα σημεία των δύο συγκρούσεων μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας για παροχή βοήθειας, ρύθμιση της κυκλοφορία και εξετάσεις.

Στον αυτοκινητόδρομο, λόγω των οδικών συγκρούσεων, προκλήθηκε συμφόρηση της τροχαίας κίνησης.

Τα οχήματα έχουν πλέον μετακινηθεί εκτός του δρόμου, με την κυκλοφορία να συνεχίζει αυτή την ώρα κανονικά.

Νωρίτερα, γύρω στις 7.30 το πρωί, στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Αμμοχώστου, στην κατεύθυνση προς επαρχία Αμμοχώστου, παρά την έξοδο προς Λειβάδια, σημειώθηκε σύγκρουση δύο αυτοκινήτων.

Ένα πρόσωπο μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο σε Νοσοκομείο για να τύχει ιατρικών εξετάσεων.