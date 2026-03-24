Αυτούσια η ανάρτηση στο facebook:

Το Σωματείο Δράσης "Νίκος Καπετανίδης" καταγγέλει με στεντόρεια φωνή και συναισθήματα θλίψης, οργής,την βεβήλωση του αγάλματος του Ήρωα Εθνομάρτυρα της ΕΟΚΑ Κυριάκου Μάτση που βρίσκεται εντός του χώρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έναντι της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.Το μνημείο αυτό που χρόνια ήταν στην λήθη, ανακαινίστηκε πρόπερσι με δαπάνες της Κυπριακής Προεδρίας με απόφαση του Προέδρου Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο Κυριάκος Μάτσης ήταν αριστούχος απόφοιτος της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ. Αγάπησε την Θεσσαλονίκη και την Μακεδονία βγάζοντας πύρινους λόγους υπέρ της Απελευθέρωσης της Κύπρου και της Ένωσης της με την Ελλάδα.Κατά την διάρκεια του Ενωσιακού Αγώνα της ΕΟΚΑ βασανίστηκε φρικτά από τις Αγγλικές δυνάμεις και του προτάθηκε έναντι του μυθικού ποσού των 500.000 λιρών να προδώσει τον Αρχηγό του .Τότε απάντησε το περίφημο στον Άγγλο Διοικητή Χάρτιγκ :«Ου περί χρημάτων τόν ἀγῶνα ποιούμεθα, ἀλλά περί ἀρετῆς. Λυποῦμαι γιατί μέ προσβάλατε μέ τήν πρότασή σας».

Την 19 Νοεμβρίου 1958 στο χωριό Δίκωμο (τώρα Κατεχόμενο) στο κρησφύγετο του ενώ περικυκλώθηκε από Άγγλους στρατιώτες που γνώριζαν την θέση του λόγω προδοσίας αρνήθηκε να παραδοθεί με τα χέρια ψηλά.Απάντησε:" Αν βγω θα βγω πυροβολώντας ".Οι Άγγλοι ανατίναξαν το κρησφύγετο στέλνοντας τον Κυριάκο Μάτση στην Αθανασία.

Καμία βεβήλωση δεν μπορεί να σβήσει την ιερή κληρονομιά ενός τέτοιου Ήρωα του Ελληνισμού.

