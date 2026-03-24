Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη δέκα προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως μεταξύ άλλων, κλοπή, μαχαιροφορία, κατοχή ναρκωτικών, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, και παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 500 οχήματα και ελέγχθηκαν 713 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 28 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 211 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 16 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 8 οχήματα.

Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, ξεχωρίζουν οι 76 καταγγελίες για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης έγιναν 153 έλεγχοι οδηγών οχημάτων, κατά τους οποίους έγιναν δύο καταγγελίες, ενώ για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, έγιναν δύο έλεγχοι οδηγών, με θετικά προκαταρκτικά αποτελέσματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.