Δέμα με προέλευση τις ΗΠΑ που περιείχε κάνναβη εντοπίστηκε στο Κέντρο Διαλογής Αλληλογραφίας στα Λατσιά, αναφέρει ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται συγκεκριμένα ότι λειτουργός του Τμήματος Τελωνείων επέλεξε για έλεγχο δέμα με προέλευση τις ΗΠΑ το οποίο είχε δηλωμένο περιεχόμενο 4 βαμβακερά κοντά παντελόνια.

Κατά το άνοιγμα και τον έλεγχο του πακέτου εντοπίστηκε να περιέχει νάιλον αεροστεγείς συσκευασίες σε περιτύλιγμα δώρου με περιεχόμενο πράσινη ξηρή φυτική ύλη βάρους 870 γραμμαρίων. Άμεσα ειδοποιήθηκε η ΥΚΑΝ, μέλη της οποίας κατέφθασαν στο σημείο ελέγχου και διαπίστωσαν ότι πρόκειται περί κάνναβης.

Για την υπόθεση συνελήφθηκε από τα μέλη της ΥΚΑΝ 23χρονος, ο οποίος παρουσιάστηκε στο ΚΕΔΑ (Κέντρο Διαλογής Αλληλογραφίας) για την παραλαβή του πακέτου.

Η υπόθεση θα τύχει περαιτέρω διερεύνησης από την ΥΚΑΝ λόγω αρμοδιότητας.