Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών πληροφορεί για τα αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτα που αποσύρονται από την ευρωπαϊκή αγορά και όπως αυτά ανακοινώθηκαν κατά την 11η εβδομάδα του 2026 στην ιστοσελίδα του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της Ε.Ε. για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα (Safety Gate).

Το Τμήμα καλεί τους κατασκευαστές, αντιπροσώπους, διανομείς του κατασκευαστή, εισαγωγείς και πωλητές, (περιλαμβανομένου όσους ενεργούν διαδικτυακά ή εξ αποστάσεως), οι οποίοι ενδέχεται να έχουν διαθέσει ή διαθέτουν τέτοια προϊόντα στην αγορά της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως ενημερώσουν σχετικά το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Σημειώνει ότι, σε περίπτωση που τα εν λόγω προϊόντα διατίθενται στην Κυπριακή Δημοκρατία, οι πιο πάνω οικονομικοί φορείς οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα προϊόντα αυτά να ανακληθούν όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία.

Το Τμήμα καλεί επίσης τους καταναλωτές, σε περίπτωση που κατέχουν τα υπό αναφορά αυτοκίνητα ή μοτοσυκλέτες, όπως επικοινωνήσουν με τον κατασκευαστή ή αντιπρόσωπο ή διανομέα του κατασκευαστή για οδηγίες. H τυχόν κατοχή των οχημάτων να εξετάζεται με βάση το πιστοποιητικό εγγραφής του οχήματος ιδιοκτησίας τους (κοτσάνι) και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτό (π.χ εύρος κατασκευής, τύπος/αριθμός μοντέλου).

Τα οχήματα είναι καταχωρημένα στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/search

