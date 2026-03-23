Σύμφωνα με δημοσίευμα του λιβανέζικου μέσου Beirut Time, ο Διευθυντής της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τάσος Τζιωνής, φέρεται να προχώρησε σε επαφές με ηγεσία πολιτικής οργάνωσης στον Λίβανο, ζητώντας τη διαμεσολάβηση για την αποστολή «καθησυχαστικού μηνύματος» προς το Ιράν.

Όπως αναφέρεται, το μήνυμα αφορούσε τη διαβεβαίωση ότι δεν θα επιτραπεί η χρήση της Βρετανικής Βάσης στο Ακρωτήρι για επιθετικές ενέργειες εναντίον της Τεχεράνης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η κυπριακή πλευρά φέρεται να ζήτησε τη συνδρομή της συγκεκριμένης πολιτικής οργάνωσης λόγω των καλών σχέσεων που διατηρεί με το Ιράν, καθώς η Κυπριακή Δημοκρατία δεν διαθέτει απευθείας διαύλους επικοινωνίας.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ακόμη ότι στόχος της πρωτοβουλίας είναι η αποτροπή επέκτασης της έντασης προς την Κύπρο, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία, με έμφαση στον κίνδυνο αποχώρησης ξένων επενδύσεων, ιδίως ισραηλινών, ρωσικών και κινεζικών, σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ή διάψευση των πληροφοριών από τη Λευκωσία.





علمت "بيروت تايم" أن مدير جهاز المخابرات القبرصي تاسوس تزيونيس تواصل مع قيادة الحزب وتمنى عليها ايصال رسالة تطمينية الى إيران حول عدم السماح باستخدام قاعدة "أكروتيري" البريطانية على أراضيها للهجوم على طهران.



وقد طلب تزيونيس وساطة الحزب بحكم حسن العلاقات بينهما وعدم وجود أي… — Beirut Time (@beiruttime_leb) March 22, 2026






