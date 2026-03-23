Νέα "απέλπιδα έκκληση της για μέτρα επίλυσης του προβλήματος της οξείας έλλειψης επαγγελματιών οδηγών που αντιμετωπίζει ο κλάδος των μεταφορών προσώπων και αγαθών και η οικονομία συνολικά", απευθύνει η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ).

Με αφορμή την παρ’ ολίγον διακοπή της υπηρεσίας μεταφοράς επιβατών Pame Express, όπως αναφέρει σε δελτίο Τύπου η Ομοσπονδία και παρά τις επανειλημμένες παραστάσεις και συγκεκριμένες εισηγήσεις που υποβάλλει επί σειρά ετών για άμεσες και μεσοπρόθεσμες λύσεις, το πρόβλημα όχι μόνο δεν αμβλύνεται αλλά παρουσιάζει διαρκή επιδείνωση επηρεάζοντας σοβαρά τη λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών και των αλυσίδων εφοδιασμού.

Τέλος η ΟΕΒ επαναλαμβάνει την ετοιμότητά της να συνεργαστεί με την Πολιτεία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την άμεση εφαρμογή λύσεων που θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος και στη βιωσιμότητα του τομέα των μεταφορών.

Πηγή: ΚΥΠΕ