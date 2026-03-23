Η φύση έδωσε και πάλι το δικό της εντυπωσιακό παρών, καθώς το Φράγμα Ξυλιάτου υπερχείλισε σήμερα, 23 Μαρτίου, χαρίζοντας ένα σπάνιο και μαγευτικό θέαμα στους επισκέπτες της περιοχής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήμα Δασών, η υπερχείλιση διασχίζει τον εκδρομικό χώρο Ξυλιάτου.

«Η υπερχείλιση αυτή δημιουργεί ένα εντυπωσιακό φυσικό υπερθέαμα, προσελκύοντας επισκέπτες και αναδεικνύοντας τη δυναμική και την ομορφιά του φυσικού τοπίου. Παράλληλα, οι ευεργετικές βροχές συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση των δασικών οικοσυστημάτων, εμπλουτίζοντας τα αποθέματα νερού και ενδυναμώνοντας τη φυσική βλάστηση», σημειώνει το Τμήμα.

Παράλληλα, καλεί το κοινό να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή κατά την επίσκεψη στον χώρο.