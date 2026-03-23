Η απόφαση σχετικά με καταγγελίες περί μεταφοράς χρημάτων σε προσωπικούς του λογαριασμούς, είναι πως «δεν προκύπτει η διάπραξη οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος», λέει ο Επίσκοπος Καρπασίας Χριστοφόρος, σημειώνοντας πως η εξέλιξη αυτή «αποκαθιστά την αλήθεια». Επιστολή του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (ΤΑΕ) προς τον Επίσκοπο αναφέρει ότι «η υπόθεση θεωρείται από την Αστυνομία ως ανύπαρκτη». Την ίδια ώρα, ωστόσο, σε επιστολή εκ μέρους της παραπονούμενης, διατυπώνεται διαφωνία με την κατάληξη της υπόθεσης.

Ο Επίσκοπος Καρπασίας τοποθετήθηκε τη Δευτέρα με γραπτή του δήλωσή σχετικά με τις καταγγελίες περί οικονομικών αδικημάτων που είχαν δει το φως της δημοσιότητας και αφορούσαν το πρόσωπό του, μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις καταγγελίες, την περίοδο 2020-2021, ο Επίσκοπος Καρπασίας φερόταν να μετέφερε σε προσωπικούς λογαριασμούς του ποσά που, σύμφωνα με όσα είχαν κατατεθεί στην Αστυνομία, αφορούσαν εισφορές του σωματείου της Παγκύπριας Ένωσης Γονέων (ΠΕΓ).

Ο Επίσκοπος στη δήλωσή του αναφέρει ότι από την πρώτη στιγμή έθεσε εαυτόν στη διάθεση των αρμόδιων αρχών για πλήρη διερεύνηση των ισχυρισμών σε βάρος του.

Όπως σημειώνει, επικαλούμενος γραπτή ενημέρωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της Αστυνομίας Κύπρου, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2026, η απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα, μετά την αξιολόγηση του μαρτυρικού υλικού, ήταν σαφής: «Δεν προκύπτει η διάπραξη οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος…, και ως εκ τούτου η υπόθεση θεωρείται από την Αστυνομία ως ανύπαρκτη».

Ο Επίσκοπος επισημαίνει επίσης ότι «παρ’ ότι η εξέλιξη αυτή αποκαθιστά την αλήθεια, δεν μπορώ να αγνοήσω ότι η δημοσιότητα που δόθηκε στην υπόθεση προκάλεσε σκανδαλισμό, ανησυχία και σύγχυση», εκφράζοντας λύπη για την αναστάτωση. «Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γι’ αυτό, έστω και εάν προκλήθηκε χωρίς την θέλησή μου», αναφέρει, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση για «ειρήνη και ενότητα».

Εξάλλου, σε επιστολή προς τον Επίσκοπο Καρπασίας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και συγκεκριμένα από το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων, ημερομηνίας 17 Μαρτίου, την οποία έδωσαν στη δημοσιότητα οι δικηγόροι του κ. Χριστόφορου, αναφέρεται ότι το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (ΤΑΕ) Λεμεσού διερεύνησε πλήρως την καταγγελία που υποβλήθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 2025 και αφορούσε φερόμενα οικονομικά αδικήματα σε βάρος του Επισκόπου, ενώ στη συνέχεια ο σχετικός φάκελος τέθηκε ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας.

Ειδικότερα, σημειώνεται ότι «από μελέτη του υπό αναφορά ποινικού φακέλου εκ μέρους της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, φαίνεται πως δεν προκύπτει η διάπραξη οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος εκ μέρους εσάς, ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου. Ως εκ τούτου, η υπόθεση θεωρείται από την Αστυνομία ως ανύπαρκτη».

Την ίδια ώρα, σε επιστολή εκ μέρους της παραπονούμενης, διατυπώνεται διαφωνία με την κατάληξη της υπόθεσης και εγείρονται σειρά ερωτημάτων προς τις αρμόδιες αρχές. Μεταξύ άλλων, τίθενται ζητήματα αναφορικά με τη διαχείριση χρηματικών ποσών που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, συνδέονται με δραστηριότητες του σωματείου της ΠΕΓ, καθώς και ερωτήματα για τη διαδικασία αξιολόγησης του ανακριτικού φακέλου και την απόφαση για μη άσκηση ποινικής δίωξης.

Στην ίδια επιστολή ζητείται η δημοσιοποίηση στοιχείων της διερεύνησης, περιλαμβανομένου του οικονομικού ελέγχου που διεξήγαγε ο ανακριτής, ενώ απευθύνεται κάλεσμα προς λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας που μελέτησαν τον ανακριτικό φάκελο, να τοποθετηθούν δημόσια επί των συμπερασμάτων τους. Παράλληλα, τίθενται ερωτήματα για τον χρόνο λήψης των αποφάσεων και τη συγκυρία κατά την οποία αυτές ελήφθησαν, με την παραπονούμενη να κάνει λόγο για ανάγκη πλήρους διαφάνειας.

Πηγή: ΚΥΠΕ