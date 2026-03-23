Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξης Βαφεάδης, συνοδευόμενος από τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Μαρίνα Ιωάννου Χασάπη, βρίσκεται στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει στον πρώτο τρίλογο κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ για την αναθεώρηση του Κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών στις αεροπορικές μεταφορές.

Ανακοίνωση του Υπουργείου εξηγεί ότι ο τρίλογος φέρνει μαζί τα τρία κύρια θεσμικά Όργανα της ΕΕ, το Συμβουλίου της ΕΕ, το Ευρωκοινοβουλίου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για την τροποποίηση του Κανονισμού.

"Η Κυπριακή Δημοκρατία ως η Προεδρεύουσα του Συμβουλίου της ΕΕ είναι πλήρως προσηλωμένη στην επίτευξη συμφωνίας που θα παραμένει πιστή στους βασικούς στόχους του Συμβουλίου για την επίτευξη ενός σαφούς και ισορροπημένου Κανονισμού", αναφέρει το Υπουργείο.

Πηγή: ΚΥΠΕ