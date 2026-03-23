«Δεν θα μαλώνω με τους νόμους. Ό,τι θέλει ας γίνει» ανέφερε ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου, κτηνοτρόφος από το Γέρι ο οποίος μαζί με τους Μάμα Βασιλείου από τους Τρούλλους και Πέτρο Παντελή από το Γέρι είχαν σήμερα το μεσημέρι συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέα Γρηγορίου μετά την διαμαρτυρία το περασμένο Σάββατο έξω από το Προεδρικό και το υπόμνημα με τα θέσεις του που του είχαν δώσει.

Η συνάντηση διήρκησε πέραν της μιας ώρας και κατά την έξοδό τους από το Υπουργείο όταν ο κ. Χριστοδούλου ρωτήθηκε τί θέλει να πει με το «ό,τι θέλει ας γίνει», είπε ότι «τί να κάνω εγώ; Να πάω φυλακή; Οσο προσπαθήσαμε να προστατέψουμε τα ζώα μας, τα προστατέψαμε. Από εδώ και πέρα είναι στην όρεξη της ΕΕ».

Έθεσαν, είπε, το θέμα της θανάτωσης μόνο των άρρωστων ζώων αλλά η απάντηση που πήραν ήταν ότι η ΕΕ θέλει καθολική θανάτωση.

Τους λέχθηκε, είπε, πώς θα τους αποζημιώσουν και θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν και πάλι το επάγγελμά τους, «όσοι το πράξουν». Από το υπόμνημα με τις θέσεις τους, ανέφερε σε άλλη ερώτηση, δεν ικανοποιήθηκε κάτι και τους λέχθηκε ξανά ότι «είναι οι νόμοι της ΕΕ».

Ο κ. Χριστοδούλου είπε ότι θέλει να πει στους συναδέλφους του «καλά να πάθουν», προσθέτοντας: «Καθαρό. Να παραμένουν στις φάρμες τους και θα έρθει η σειρά τους».

Ερωτηθείς γιατί λέει «καλά να πάθουν», απάντησε ότι την ώρα που τους καλούν σε συγκέντρωση «ακούν τί τους λένε τα κόμματα και μένουν στις φάρμες τους γιατί θα κολλήσουν αφθώδη πυρετό». «Εντάξει, μείνετε στις φάρμες σας κι έρχεται η σειρά σας», είπε.

Στην παρατήρηση ότι εξ όσων γίνεται αντιληπτό ο κ. Γρηγορίου τους εξήγησε πως το ευρωπαϊκό πρωτόκολλο έχει συγκεκριμένα μέτρα κι αν αυτοί τους καλούν να παρανομήσουν ο κ. Χριστοδούλου απάντησε «όχι. Νόμιμα. Να μείνουν εκεί να τους τα πιάσουν (τα ζώα)». Δεν λέω σε κανέναν τίποτα, συνέχισε, σημειώνοντας ότι ο ίδιος ήταν ξεκάθαρος.

Ερωτηθείς εάν κόπασε κατά κάποιο τρόπο ο θυμός του Σαββάτου, ο κ. Χριστοδούλου απάντησε ότι «ο θυμός υπάρχει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αφήνουμε τα ζώα μας στα χέρια τους». Σε ερώτηση εάν έχουν εμπιστοσύνη είπε «όχι, αλλά έχω».

Στην ερώτηση εάν θα εμποδίσουν τις δειγματοληψίες και τους εμβολιασμούς, όπως είχαν πει κάποιοι έξω από το Προεδρικό το Σάββατο, ο κ. Χριστοδούλου ανέφερε ότι δεν θα κάνει τίποτε. «Θα τους ανοίξω τις πόρτες να κάνουν τη δουλειά τους», είπε.

Στην ερώτηση για τις αποζημιώσεις ο κ. Χριστοδούλου είπε ότι «θα το δουν μετά» και ο κ. Βασιλείου είπε ότι «δεν μπορούν να μας δώσουν τώρα πλάνο. Συζητούν το πλάνο για τις αποζημιώσεις. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Η επιδημιολογική κατάσταση πρέπει να ελεγχθεί όλη, να εκριζωθεί ο ιός. Αυτό είναι το πρωτόκολλο. Οι άνθρωποι θέλουν να βοηθήσουν, όμως εναπόκειται πλέον που έφτασε ο ιός».

Στην ερώτηση τί τους είπαν για την απώλεια κέρδους, πότε θα λάβουν τα χρήματα, ο κ. Βασιλείου είπε ότι δεν τους ενδιαφέρει το κέρδος. «Εμάς μας ενδιαφέρουν τα ζώα μας. Αν ήταν μόνο το κέρδος για τα ζώα μας, σου το λέω από τώρα, δεν θα θέλαμε τίποτα», διαβεβαίωσε.

Σε ερώτηση εάν από την συζήτηση κατάλαβαν αν θα εξαπλωθεί η ασθένεια σε όλη την Κύπρο, ο κ. Βασιλείου απάντησε ότι «δεν ξέρει κανένας».

Στην παρατήρηση προς τον κ. Χριστοδούλου ότι είναι πιο ήρεμος από το Σάββατο απάντησε ότι δεν είναι. «Δεν είμαι ήρεμος, ούτε συνειδητοποιημένος είμαι. Παραπάνω θυμωμένος είμαι, αλλά ό,τι και να κάνω ό,τι και να φτιάξω, δεν βγαίνει νόημα», ανέφερε.

Οι άνθρωποι θα κάνουν τη δουλειά τους, είπε, προσθέτοντας ότι δεν θα κάνει ο ίδιος τον αντάρτη για να επωφεληθούν άλλοι.

Σε ερώτηση εάν θα προβούν σε πιο δυναμικά μέτρα όπως είχε λεχθεί έξω από το Προεδρικό το Σάββατο, όπως το να κλείσουν κομβικά σημεία, ο κ. Χριστοδούλου απάντησε ότι αυτό έπρεπε να γίνει χθες. «Εχθές, όχι αύριο» και άσκησε κριτική στις αγροτικές οργανώσεις για την έλλειψη στήριξης που τους δίνουν.

Στην ερώτηση ποιος θα πληρώσει τα χρέη που έχουν, απάντησε «εμείς». Ερωτηθείς πως απάντησε πως δεν γνωρίζει προσθέτοντας ότι τους είπαν πως θα τους βοηθήσουν και πως θα «δώσουν απώλεια εισοδήματος».

