Η μεταρρύθμιση των Φυλακών αποτελεί κεντρικό πυλώνα της πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την ενίσχυση του κράτους δικαίου, της δημόσιας ασφάλειας και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Κώστας Φυτιρής συμμετείχε σήμερα στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών, όπου και ενημέρωσε αναλυτικά για τις ενέργειες που προωθούνται για τον εκσυγχρονισμό του σωφρονιστικού συστήματος.

Κατά την ενημέρωσή του, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η μεταρρύθμιση ήδη υλοποιείται μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλέγμα παρεμβάσεων που καλύπτουν ταυτόχρονα ζητήματα υποδομών, προσωπικού, ασφάλειας, νομοθεσίας και επανένταξης.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι:

Ø Προωθούνται στοχευμένα μέτρα για την αποσυμφόρηση των φυλακών, μέσω της εφαρμογής νέων κριτηρίων για απόλυση με χάρη, της επέκτασης της ηλεκτρονικής επιτήρησης (βραχιολάκι) και της προώθησης εθελούσιων απελάσεων αλλοδαπών κρατουμένων.

Ø Έχει ήδη προκηρυχθεί η πρόσληψη 90 δεσμοφυλάκων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η διαδικασία πλήρωσης της θέσης Διευθυντή Φυλακών, ενισχύοντας ουσιαστικά τη διοικητική και επιχειρησιακή λειτουργία του Τμήματος.

Ø Έχουν εφαρμοστεί επιχειρησιακά πρωτόκολλα για τη διαχείριση περιστατικών, ενώ ενισχύονται τα μέτρα ασφάλειας με την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών, όπως συστήματα παρακολούθησης (CCTV), αποτροπής χρήσης κινητών τηλεφώνων και προστασίας από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Ø Προωθούνται βελτιωτικά έργα στις υφιστάμενες υποδομές, ενώ παράλληλα προχωρεί ο σχεδιασμός για τη δημιουργία νέων, σύγχρονων σωφρονιστικών εγκαταστάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη εξευρεθεί ο χώρος για την ανέγερση των νέων φυλακών και έχει πραγματοποιηθεί σχετική ενημέρωση της τοπικής κοινότητας, η οποία εξέφρασε τη σύμφωνη θέση της.

Ø Ενισχύονται οι υπηρεσίες υγείας εντός των φυλακών, με αναβάθμιση της ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας και ενίσχυση της ψυχολογικής υποστήριξης των κρατουμένων.

Ø Προωθούνται προγράμματα επανένταξης, περιλαμβανομένων θεραπευτικών προγραμμάτων απεξάρτησης, καθώς και πιλοτικών δράσεων για την ένταξη κρατουμένων στην αγορά εργασίας.

Ø Βρίσκονται σε εξέλιξη νομοθετικές παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας των φυλακών, περιλαμβανομένης της μετατροπής τους σε σύγχρονο σωφρονιστικό ίδρυμα και της διεύρυνσης εναλλακτικών μορφών έκτισης ποινών.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ο Υπουργός σημείωσε ότι τα ζητήματα που καταγράφονται είναι σοβαρά και απαιτούν άμεση και ουσιαστική αντιμετώπιση, υπογραμμίζοντας ότι:

«Η έκθεση της ελεγκτική υπηρεσίας, αποτελεί οδηγό για το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρόλο που πολλά από τα ζητήματα που καταγράφει η έκθεση είχαν ήδη εντοπιστεί και βρίσκονται σε πορεία αντιμετώπισης».

Όπως ανέφερε, οι διαπιστώσεις της έκθεσης αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας του σωφρονιστικού συστήματος, ενώ ήδη έχουν δοθεί συγκεκριμένες οδηγίες για τη λήψη διορθωτικών μέτρων.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται, όπως η ενίσχυση του προσωπικού, η αναβάθμιση της εκπαίδευσης, η εισαγωγή συστήματος αξιολόγησης και η ενίσχυση των δομών στήριξης, απαντούν ουσιαστικά σε σειρά ζητημάτων που αναδεικνύονται.

Ο Υπουργός επεσήμανε ότι οι αλλαγές που προωθούνται δεν είναι αποσπασματικές, αλλά εντάσσονται σε έναν συνολικό σχεδιασμό με σαφές χρονοδιάγραμμα και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και ανθρώπινου σωφρονιστικού συστήματος, το οποίο θα διασφαλίζει τόσο την ασφάλεια όσο και την αξιοπρέπεια των κρατουμένων, ενώ παράλληλα θα στηρίζει αποτελεσματικά το προσωπικό των φυλακών στο έργο του.