Μια 84χρονη Βρετανίδα αντιμετωπίζει δικαστική διαδικασία για απλήρωτα δημοτικά τέλη, ενώ παραμένει εγκλωβισμένη στην Κύπρο, αφού το Υπουργείο Εργασίας και Συντάξεων του Ηνωμένου Βασιλείου (DWP) τη δήλωσε κατά λάθος νεκρή και διέκοψε τη σύνταξή της. Σύμφωνα με την Ιndependent η Marie Collins, από το Narborough του Norfolk, ταξίδεψε στην Κύπρο τον Σεπτέμβριο για διακοπές δύο εβδομάδων. Ωστόσο, μια σοβαρή λοίμωξη στο στήθος την κατέστησε ανίκανη να ταξιδέψει πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφήνοντάς την εγκλωβισμένη στο νησί.

Τα οικονομικά της προβλήματα ξεκίνησαν στις αρχές Νοεμβρίου, όταν σταμάτησαν οι πληρωμές της σύνταξής της. Όπως ανέφερε, το DWP την ενημέρωσε ότι η διακοπή οφειλόταν στο ότι καταγράφηκε λανθασμένα ως νεκρή.

Παράλληλα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Breckland διεκδικεί από την ίδια ποσό 875 λιρών για φερόμενα απλήρωτα δημοτικά τέλη. Η ίδια αμφισβητεί την οφειλή, υποστηρίζοντας ότι λόγω ηλικίας και αναπηρίας δικαιούται απαλλαγή.

Η Collins επρόκειτο να παρουσιαστεί ενώπιον του Δικαστηρίου Μαγιστράτων του Norwich, ωστόσο δεν μπορεί να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω οικονομικής αδυναμίας.

«Αν δεν υποχρεούμαι να πληρώσω, τότε γιατί μου ζητούν δημοτικά τέλη;» διερωτήθηκε.

Η 84χρονη φιλοξενείται από φίλους στην Κύπρο και εξακολουθεί να αναμένει διευκρινίσεις από το DWP για την επανέναρξη των πληρωμών της σύνταξης.

Μετά την ανάρρωσή της από τη λοίμωξη, υπέστη και πτώση, με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε φυσιοθεραπεία. Ωστόσο, εξακολουθεί να έχει περιορισμένη χρήση του χεριού της, γεγονός που την δυσκολεύει ακόμη και να γράψει.

Οι γιατροί έχουν εκδώσει πιστοποιητικά που επιβεβαιώνουν ότι δεν είναι σε θέση να ταξιδέψει, ενώ σχετική ιατρική τεκμηρίωση έχει αποσταλεί στο DWP.

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας από την ίδια, την ανιψιά της, τον βουλευτή της περιοχής Terry Jermy και το Βρετανικό Προξενείο στην Κύπρο, οι πληρωμές παραμένουν παγωμένες.

«Πέντε μήνες χωρίς ούτε μία πληρωμή. Όλο αυτό γυρίζει σε κύκλο. Το DWP απλώς βρίσκει δικαιολογίες. Με θεώρησαν νεκρή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η παρατεταμένη αυτή κατάσταση έχει επιβαρύνει σοβαρά τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική της υγεία.

Σε μια προσπάθεια να βοηθήσει, η ανιψιά της επιχείρησε να επικοινωνήσει με το DWP, ωστόσο ενημερώθηκε ότι δεν μπορούσε να λάβει πληροφορίες χωρίς πληρεξούσιο. Παρότι η Collins έστειλε τα σχετικά έγγραφα, το τμήμα ανέφερε ότι δεν υπάρχει καταγραφή τους.

Σε κάποια φάση, η 84χρονη δεν είχε ούτε δυνατότητα διεθνών κλήσεων λόγω έλλειψης μονάδων στο κινητό της, με αποτέλεσμα να επικοινωνεί μόνο μέσω WhatsApp.