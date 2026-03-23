Έντονες βροχοπτώσεις που σημειώνονται γύρω στις 7.15 το πρωί στις περιοχές κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου Λεμεσού-Πάφου, με επίκεντρο την περιοχή στο Παραμάλι, επηρεάζουν την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο, καθώς και στο ευρύτερο οδικό δίκτυο, αφού η ορατότητα για τους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων είναι περιορισμένη, ενώ σε σημεία παρατηρείται ροή και συσσώρευση νερού, καθιστώντας το οδόστρωμα των δρόμων ολισθηρό.

Η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς, οι οποίοι καλούνται να οδηγούν τα οχήματα τους με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να έχουν τα φώτα πορείας των οχημάτων τους αναμμένα.